19:13 | ФУТБОЛ — Кубок России

Артем Фидлер: "Уверен, Ари никогда не приедет в Екатеринбург"

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Защитник "Урала" Артем Фидлер в интервью "СЭ" поддержал заявление Романа Еременко о необходимости длительной дисквалификации форварда "Локомотива" Ари после драки в концовке финального матча Кубка России. В результате потасовки с поля были удалены сам Фидлер и Эдгар Манучарян, а также Ари и его одноклубник Джефферсон Фарфан.

 
Вторник. Сочи. "Урал" - "Локомотив" - 0:2. Артем ФИДЛЕР против Мануэла ФЕРНАНДЕША (№4), АРИ (слева) и Джефферсона ФАРФАНА. Драку пытается остановить арбитр Алексей НИКОЛАЕВ.Артем Фидлер: "Ари надо дать хорошего леща"

Роман Павлюченко сказал, что бразильца необходимо дисквалифицировать на 10-15 матчей во всех турнирах.

– Полностью поддерживаю Рому. Этому футболисту надо бы дать хорошего леща, чтобы следил за своими руками. А то один языком треплет, другой кулаки чешет.

В России много отличных легионеров, но есть единицы, которые ведут себя по-хамски. Вот в "Урале" тоже выступают иностранцы, но мы к ним относимся с уважением, как и они к нам.

– Кстати, в 29-м туре "Локомотив" играет в Екатеринбурге. Многие уже в предвкушении матча.

– Уверен, Ари сюда никогда не приедет. А если окажется в нашем городе, то будет здорово.

– В каком смысле?

– Просто будет здорово. (Сергей АСТАХОВ)

Напомним, в следующий раз "Урал" и "Локо" встретятся уже 17 мая, в рамках 29-го тура чемпионата России в Екатеринбурге.

Трансляция матча "Урал" – "Локомотив" //
Роман Емельянов: "Фидлер сказал, что Фернандеш оскорбил его маму" //
Дисквалификации в матче "Локомотив" - "Урал"
будут распространяться только на Кубок России //
Видео дня: полная версия драки "Урала" и "Локомотива" в финале Кубка России

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Материалы сюжета: Кубок России-2016/17. Финал
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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Со своими угрозами заманал уже. И те и другие - дупла. И играли тоже как дупла.

19:24