Артем Фидлер: "Уверен, Ари никогда не приедет в Екатеринбург"

Защитник "Урала" Артем Фидлер в интервью "СЭ" поддержал заявление Романа Еременко о необходимости длительной дисквалификации форварда "Локомотива" Ари после драки в концовке финального матча Кубка России. В результате потасовки с поля были удалены сам Фидлер и Эдгар Манучарян, а также Ари и его одноклубник Джефферсон Фарфан.

– Роман Павлюченко сказал, что бразильца необходимо дисквалифицировать на 10-15 матчей во всех турнирах.

– Полностью поддерживаю Рому. Этому футболисту надо бы дать хорошего леща, чтобы следил за своими руками. А то один языком треплет, другой кулаки чешет.

В России много отличных легионеров, но есть единицы, которые ведут себя по-хамски. Вот в "Урале" тоже выступают иностранцы, но мы к ним относимся с уважением, как и они к нам.

– Кстати, в 29-м туре "Локомотив" играет в Екатеринбурге. Многие уже в предвкушении матча.

– Уверен, Ари сюда никогда не приедет. А если окажется в нашем городе, то будет здорово.

– В каком смысле?

– Просто будет здорово. (Сергей АСТАХОВ)

Напомним, в следующий раз "Урал" и "Локо" встретятся уже 17 мая, в рамках 29-го тура чемпионата России в Екатеринбурге.

Трансляция матча "Урал" – "Локомотив" //

Роман Емельянов: "Фидлер сказал, что Фернандеш оскорбил его маму" //

Дисквалификации в матче "Локомотив" - "Урал"

будут распространяться только на Кубок России //

Видео дня: полная версия драки "Урала" и "Локомотива" в финале Кубка России