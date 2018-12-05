Александр Ташаев: "Февральский матч в Екатеринбурге? Не хотелось бы играть в манеже"

Полузащитник "Спартака" Александр Ташаев после первого матча 1/4 финала Олимп-Кубка России против "Урала" (1:1) выразил надежду, что его команда победит в игре 17-го тура РПЛ с "Анжи" (8 декабря) и в гостевой встрече 6-го тура группового турнира Лиги Европы у "Вильярреала" (13 декабря).

– Вы дважды в этом сезоне не смогли переиграть "Урал". Чего не хватает?

– Не получилось забить свои моменты, которые мы создали, – заявил Ташаев. – Надеюсь, что мы будем создавать моменты в дальнейшем и забивать как можно больше.

– "Урал" чем-то удивил, ведь у него тоже было много возможностей?

– "Спартак" разбирал "Урал". Был план навязать свою игру сопернику. Что-то получилось, что-то нет.

– Как играть в Екатеринбурге в феврале?

– Поживем – увидим, но, наверное, будет очень холодно.

– Готовы сыграть в манеже?

– Где скажут, там и будем играть, но в манеже не хотелось бы. Думаю, это всем будет неудобно.

– Силы остались на заключительный отрезок осеннего сезона?

– У меня, конечно, остались. Готов играть. Надеюсь, два оставшихся матча мы выиграем, потому что нам очень нужны очки в чемпионате России и "Вильярреал" тоже нужно обыгрывать, чтобы пройти дальше.

– Главный тренер Олег Кононов сказал, что на правом фланге ему нравится использовать Мельгарехо. А там еще играют Самедов и Ломовицкий. Как относитесь к такой конкуренции?

– Отношусь к этому нормально. Так и должно быть в большом клубе. Я разговаривал с Кононовым и мы сошлись на том, что мне будет комфортнее играть слева. Он видит меня левым полузащитником.

(Елена Григорьевская)

Ответный матч четвертьфинала Кубка запланирован на 24 февраля 2019 года.