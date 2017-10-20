Зобнин начал тренировку в общей группе "Спартака"

В Тарасовке началась тренировка "Спартака", частично открытая для прессы. В разминке и игровых упражнениях в начале занятия наравне со всеми принимал участие полузащитник Роман Зобнин, однако затем он стал работать индивидуально.

Нападающий Зе Луиш и вратарь Артем Ребров пока вне общей группы – они на поле не вышли. Также в лазарете защитник Георгий Тигиев, хавбек Артем Тимофеев, а также полузащитники Джано Ананидзе и Александр Самедов. (Филипп ПАПЕНКОВ, Михаил ГОНЧАРОВ)

Напомним, что ближайший матч "Спартак" проведет 21 октября против "Амкара", игра 14-го тура чемпионата России начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

Зобнин возвращается. Почему так быстро и рискует ли он?