17:17 | Футбол — РФПЛ

Зобнин начал тренировку в общей группе "Спартака"

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В Тарасовке началась тренировка "Спартака", частично открытая для прессы. В разминке и игровых упражнениях в начале занятия наравне со всеми принимал участие полузащитник Роман Зобнин, однако затем он стал работать индивидуально.

Нападающий Зе Луиш и вратарь Артем Ребров пока вне общей группы – они на поле не вышли. Также в лазарете защитник Георгий Тигиев, хавбек Артем Тимофеев, а также полузащитники Джано Ананидзе и Александр Самедов. (Филипп ПАПЕНКОВ, Михаил ГОНЧАРОВ)

Напомним, что ближайший матч "Спартак" проведет 21 октября против "Амкара", игра 14-го тура чемпионата России начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

Зобнин возвращается. Почему так быстро и рискует ли он?

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 14-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Yarosha

Дай, Бог, здоровья и скорейшего возвращения!

18:01

merniloskut

Вперёд Спартак!

17:43

П_о_в_а_р

Хана конебомжикам.

17:38

ЗЗ+

Зе Луиш реально затрахал. Зобнин уже от крестов вылечился, а Зе Луиш всё с животом мается.

17:37

bigzhuk1

Наконец-то. Здоровья Рома!

17:34

Веравалер

Здоровья, Рома! Ждём!

17:20