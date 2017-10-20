Зобнин начал тренировку в общей группе "Спартака"

В Тарасовке началась тренировка "Спартака", частично открытая для прессы. В разминке и игровых упражнениях в начале занятия наравне со всеми принимал участие полузащитник Роман Зобнин, однако затем он стал работать индивидуально.
Нападающий Зе Луиш и вратарь Артем Ребров пока вне общей группы – они на поле не вышли. Также в лазарете защитник Георгий Тигиев, хавбек Артем Тимофеев, а также полузащитники Джано Ананидзе и Александр Самедов. (Филипп ПАПЕНКОВ, Михаил ГОНЧАРОВ)
Напомним, что ближайший матч "Спартак" проведет 21 октября против "Амкара", игра 14-го тура чемпионата России начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.
- Александр Самедов
- Артем Ребров
- Джано Ананидзе
- Спартак (футбол)
- Артем Тимофеев
- Роман Зобнин
- Зе Луиш
- Георгий Тигиев
Yarosha
Дай, Бог, здоровья и скорейшего возвращения!
18:01
merniloskut
Вперёд Спартак!
17:43
П_о_в_а_р
Хана конебомжикам.
17:38
ЗЗ+
Зе Луиш реально затрахал. Зобнин уже от крестов вылечился, а Зе Луиш всё с животом мается.
17:37
bigzhuk1
Наконец-то. Здоровья Рома!
17:34
Веравалер
Здоровья, Рома! Ждём!
17:20