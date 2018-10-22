Жиго и Нимели лайкнули запись "Спартака" об отставке Карреры

Травмированный защитник "Спартака" Самюэль Жиго и форвард молодежной команды Сильванус Нимели поставили отметку "нравится" под новостью об отставке главного тренера Массимо Карреры в официальном аккаунте красно-белых в Инстаграме.

Никнейм Жиго в Инстаграме mum84, Нимели - nimelysylvanus66.

Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 года, выиграв чемпионат России и Суперкубок страны. Сегодня, 22 октября, он отправлен отставку после того, как в воскресенье москвичи потерпели третье поражение подряд на своем поле в РПЛ, уступив в матче 11-го тура "Арсеналу" (2:3).

Ранее сообщалось, что Рауль Рианчо провел первую тренировку в качестве исполняющего обязанности главного тренера "Спартака".