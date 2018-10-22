Рианчо провел первую тренировку в "Спартаке"

В понедельник, 22 октября, испанец Рауль Рианчо провел первую тренировку в качестве исполняющего обязанности главного тренера "Спартака".

Как сообщает пресс-служба красно-белых, перед началом занятия, 58-летний специалист признался, что назначение для него стало полной неожиданностью. Также он попросил команду максимально отдаваться делу на тренировках и в предстоящих играх, особенно учитывая их непростой график.

Ближайший матч красно-белые проведут в четверг, 25 октября, против "Рейнджерс" в групповом турнире Лиги Европы. Встреча пройдет в Глазго.

Сегодня, "Спартак" отправил в отставку с поста главного тренера Массомо Карреру.

Исполняющий обязанности Карреры. Что нужно знать о Рауле Рианчо