Рианчо провел первую тренировку в "Спартаке"

В понедельник, 22 октября, испанец Рауль Рианчо провел первую тренировку в качестве исполняющего обязанности главного тренера "Спартака".
Как сообщает пресс-служба красно-белых, перед началом занятия, 58-летний специалист признался, что назначение для него стало полной неожиданностью. Также он попросил команду максимально отдаваться делу на тренировках и в предстоящих играх, особенно учитывая их непростой график.
📰 Рауль Рианчо провел первую тренировку со #Спартак’ом– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 22 октября 2018 г.
Подробнее: https://t.co/qhWq4H1lxq pic.twitter.com/JqcN2yQnaP
Ближайший матч красно-белые проведут в четверг, 25 октября, против "Рейнджерс" в групповом турнире Лиги Европы. Встреча пройдет в Глазго.
Сегодня, "Спартак" отправил в отставку с поста главного тренера Массомо Карреру.
Исполняющий обязанности Карреры. Что нужно знать о Рауле Рианчо
Опрос
Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2018-10-22-riancho_provel_pervuyu_trenirovku_so_spartakom/