Юрий Семин: "Перерыв в чемпионате – возможность лучше узнать игроков"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отметил, что игроки, не имеющие постоянной практики, имеют хорошую возможность проявить себя во время перерыва на матчи сборных. Специалист отметил, что лучшие игроки молодежной команды примут участие в первом январском сборе "Локомотива".

– В период текущего тренировочного цикла, пока в расположении команды отсутствуют сборники, особое внимание уделим молодежи, – цитирует клубная пресс-служба Семина. – Из молодежной команды привлекаем восемь ребят. Для них открывается возможность набраться опыта и, конечно, есть шанс проявить себя. В перспективе это пополнение основного состава.

Лучших представителей "молодежки", допустим, двух-трех, вызовем на первый сбор в январе. Считаю, есть достойные примеры перед глазами: из числа тех, кто в "основе", но не старше двадцати, хорошее впечатление оставляют Баринов и Лапшов.

Перерыв в чемпионате – возможность лучше узнать игроков. 9 октября проведем контрольный матч с "Уфой". Для игроков, которые не имеют постоянной практики, это тоже хорошая возможность себя проявить.