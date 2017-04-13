Вратарь ижевского "Зенита" вызван на просмотр в ЦСКА

Вратарь ижевского "Зенита" Станислав Антипин вызван на просмотр в ЦСКА, сообщает udmurt.media. В расположении армейцев 22-летний голкипер будет находиться с 1 по 4 мая.

- Да, пришел вызов, - сказал главный тренер "Зенита" Игорь Меньщиков. - Он едет на три дня. Естественно, он уйти не сможет. Только летом… И они его посмотрят, если он им понравится, то они его возьмут. Получается, наша команда становится кузницей вратарских кадров.

Прошлой зимой из ижевского "Зенита" в "Ростов" перешел голкипер Никита Медведев, который в этом сезоне дебютировал в матчах премьер-лиги и Лиги Европы.

В текущем сезоне Антипин принял участие во всех 16 матчах первенства России в группе "Урал-Поволжье" ПФЛ. Ижевцы пропустили только 8 мячей, проиграли 1 матч и занимают первое место в турнирной таблице.