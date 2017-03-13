16:14 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Виталий Шашков: "Не возражаем против системы определения взятия ворот"

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Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков прокомментировал возможность введения системы определения взятия ворот в матчах российского чемпионата. Добавим, что установка системы определения взятия ворот на одном стадионе составляет примерно 300 000 долларов.

– В принципе в этом нет ничего плохого, и мы не возражаем, – отметил Шашков. – Оценивать арбитра лучше, когда у тебя 15 эпизодов с 16 камер, и совсем другое дело, когда нужно принимать решения здесь и сейчас. Не думаю, что придется на полчаса останавливать игру, чтобы просмотреть спорный эпизод, потому что сигнал будет подаваться автоматически. (Евгений БЕЛОУСОВ)

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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coserog

Вполне достаточно поставить дополнительного судью фиксирующего взятие ворот. А вообще такие случаи крайне редки, когда не ясно мяч пересёк линию ворот или нет!

16:40

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