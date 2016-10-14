Василий Березуцкий принес ЦСКА победу над "Уфой"

Сегодня. Москва. ЦСКА - "Уфа" - 1:0. Василий БЕРЕЗУЦКИЙ (№24) празднует гол в ворота гостей. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"

ЦСКА на своем поле одолел "Уфу" (1:0) в матче 10-го тура чемпионата России. Автором единственного гола стал Василий Березуцкий. В стартовом составе армейцев в премьер-лиге в этой встрече дебютировал 19-летний полузащитник Астемир Гордюшенко. Ворота хозяев защищал резервный голкипер Сергей Чепчугов.

После этой победы ЦСКА возглавил турнирную таблицу чемпионата. "Уфа" пока идет на девятом месте.

Чемпионат России

Премьер-лига

10-й тур

ЦСКА – "Уфа" – 1:0 (1:0)

Гол: В.Березуцкий, 18.

ЦСКА: Чепчугов, Мариу Фернандес, Игнашевич, В.Березуцкий, Щенников, Тошич (Миланов, 79), Вернблум, Гордюшенко (А.Березуцкий, 90+2), Натхо, Головин, Ионов (Траоре, 66).

"Уфа": Лунев, Сухов, Аликин, Васин, Никитин, Стоцкий, Безденежных, Сысуев (Кротов, 61), Засеев (Ванек, 68), Фатаи, Игбун (Абдулавов, 80).

Предупреждения: Головин, 10. Безденежных, 24. Вернблум, 52. Тошич, 60. Кротов, 69.

Судьи: ВИЛКОВ (Нижний Новгород). Семенов (Гатчина), Шимарыгин (Сосновый Бор).

14 октября. Москва. Стадион "Арена ЦСКА".

Трансляция матча ЦСКА - "Уфа"