Василий Березуцкий принес ЦСКА победу над "Уфой"

ЦСКА на своем поле одолел "Уфу" (1:0) в матче 10-го тура чемпионата России. Автором единственного гола стал Василий Березуцкий. В стартовом составе армейцев в премьер-лиге в этой встрече дебютировал 19-летний полузащитник Астемир Гордюшенко. Ворота хозяев защищал резервный голкипер Сергей Чепчугов.
После этой победы ЦСКА возглавил турнирную таблицу чемпионата. "Уфа" пока идет на девятом месте.
Чемпионат России
Премьер-лига
10-й тур
ЦСКА – "Уфа" – 1:0 (1:0)
Гол: В.Березуцкий, 18.
ЦСКА: Чепчугов, Мариу Фернандес, Игнашевич, В.Березуцкий, Щенников, Тошич (Миланов, 79), Вернблум, Гордюшенко (А.Березуцкий, 90+2), Натхо, Головин, Ионов (Траоре, 66).
"Уфа": Лунев, Сухов, Аликин, Васин, Никитин, Стоцкий, Безденежных, Сысуев (Кротов, 61), Засеев (Ванек, 68), Фатаи, Игбун (Абдулавов, 80).
Предупреждения: Головин, 10. Безденежных, 24. Вернблум, 52. Тошич, 60. Кротов, 69.
Судьи: ВИЛКОВ (Нижний Новгород). Семенов (Гатчина), Шимарыгин (Сосновый Бор).
14 октября. Москва. Стадион "Арена ЦСКА".
Скотти Пиппен
Лионель МЕССИ С такими "играми" Россия никогда не станет чемпионом мира по футболу - заскриньте! ------------------------------------------ Вот после всего этого как ты будешь здесь играть на ЧМ-18? Лео, не приезжай в знак протеста. Ещё выиграешь ты ЧМ... в Катаре... может быть...
22:17
madmax25
Тухлая победа лучше феерического проигрыша и уж тем более УГ на форумах...
22:17
Gelg
Лионель МЕССИ - E, tio, escucha. Cuando su River Plate tendra poder ganar contra nuestro equipo, hablaremos.
22:16
Дузер
Адекватный Зритель_ а завтра враг № 3 появится в лице туркмена и № 4 в лице цыгана)
22:16
Лионель МЕССИ
Скажу больше - играй я за Уфу - Уфа бы не выиграла. Российские реалии...((
22:16
Meddle
Thomas_Boy Вася-СвинопаС __________ По игре я разницу между киприотами и "Спартаком" тоже не заметил. Два днища. 22:13 ---------- Зря ты так про киприотов, Брат. Хорошая команда.
22:16
Скотти Пиппен
Лионель МЕССИ Скотти Пиппен Не думал, что будет так стыдно.(( Казалось бы давно привык к ГВК, но... За сегодняшний матч реально стыдно. 21:57 ============================================= Даже нам в Испании (не говорю уже об Аргентине) стало стыдно. Стыдно и непонятно - куда вы катитесь? Это же просто позор, стыд и позор! Пора принимать радикальные меры, пока не поздно, имхо...((( ---------------------------------------- Ну они же хавают это, Лео. ты представляешь? Орут "Ура, Лёня чемпион (это они не про тебя, если что). Гинер атэц родной". А меня уже тошнит от этой фальши. Российские реалии... Пора обратно в Чикаго валить.(((
22:15
Адекватный Зритель_
Понятно дело, что сектанты на любой новости про Уфу будут ползать и гундеть. Ибо как так? Великай КлуП так славно под Уфу в последнем туре прилёг, дабы жандармов со 100% надёжностью в пердив сплавить, а неблагодарный Ганчаренка ещё и на Открывашке Великай КлуП на 4 кости пристроил. Теперь Ганчаренка для сектантов вражина № 2, сразу за Анопкой.)))
22:14
foreverCSKAforever
Serzheo, в восьмерку РФПЛ входят блпагодаря "национальному достоянию", а ЦСКА - чемпион!!!
22:13
Гаттузо зол!
serzheo /////Да какие моменты, два тычка в сторону ворот. Чтобы моменты были, надо оказывать давление на соперника, а они еле шевелились создавая только видимость борьбы. Кто проигрывая в конце игры атакует 2 человеками?
22:13
Thomas_Boy
Вася-СвинопаС __________ По игре я разницу между киприотами и "Спартаком" тоже не заметил. Два днища.
22:13
Лионель МЕССИ
С такими "играми" Россия никогда не станет чемпионом мира по футболу - заскриньте!
22:13
Meddle
71 А, что крючкохвостые так возбудились-то?)).. 22:09 -------- Беду чуют...
22:13
Дузер
Уже позорники не первые,а завтра я уверен,что Ростов не проиграет сектантам как минимум,а значит третье-четвертое место улыбается крючкохвостым шоколадным глазом)))
22:12
пестик
Гаттузо зол! пестик /////Что глисты покоя не дают? Так иди лечи, а то сожрут тебя изнутри. Хотя правильно сделают, ты ненужен, как и скрипач. 22:09--------- У поросят глистов нет) Глисты у бомжей) ))
22:12
Meddle
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА.. Падеж коней временно отложен?))) 22:03 === Опять?!!!
22:11
Лионель МЕССИ
Скотти Пиппен Не думал, что будет так стыдно.(( Казалось бы давно привык к ГВК, но... За сегодняшний матч реально стыдно. 21:57 ============================================= Даже нам в Испании (не говорю уже об Аргентине) стало стыдно. Стыдно и непонятно - куда вы катитесь? Это же просто позор, стыд и позор! Пора принимать радикальные меры, пока не поздно, имхо...(((
22:10
Вася-СвинопаС
Thomas_Boy А таблица-то сейчас хорошая. Правильная._____________Если исходить из критериев "правильности", то уместнее сейчас первую строчку с последней поменять..По игре никто разницы не заметит..
22:10
71
А, что крючкохвостые так возбудились-то?))..
22:09
Гаттузо зол!
пестик /////Что глисты покоя не дают? Так иди лечи, а то сожрут тебя изнутри. Хотя правильно сделают, ты ненужен, как и скрипач.
22:09
BeeBop
Gelg...да, брат, ты прав, Валера тогда действительно с одной почкой был...Я в МГТУ тогда учился..у меня военком спрашивает: назови оборону ЦСКА, как пароль для сдачи экзамена, ну и я называю Боков, Варламов, Минько, Корнаухов!!! Это был пароль для сдачи экзамена по военной кафедре)))
22:08
serzheo
Гаттузо зол!____ В Уфе нет исполнителей. Вот и вся причина. Моменты в принципе были. А вот ЦСКА - просто улыбает. Как они в восьмерку РФПЛ входят - ума не приложу.
22:08
Вася-СвинопаС
serzheo В ЛЧ - ЦСКА просто уничтожат. И шесть штук от Ромы покажутся им сказкой. _____________Это факт. В Европе тренеры любого клуба шаманят заранее, что-бы им достался в соперники "славный российский чемпион"..
22:07
Thomas_Boy
А таблица-то сейчас хорошая. Правильная.
22:06
kaduly
С такой игрой даже гинер не сможет купить чемпионство,ну а в ЛЧ опять мёртвый сезон
22:06
пестик
Гаттузо зол! Ничего в нашем футбике не изменится, пока у нас засилье таких позорных матчей, как этот! 22:02---------- Ой, прокурор гаспрёмавский вылупился))) ой, ща спущю на экран)))
22:05
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
А Митьке Пестик в Шоколадку)))
22:03
Дузер
Свиньи идите спать вас завтра нашампуривать будут и вы должны быть в полной готовности,раздвинув копытца как обычно)))
22:03
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
Падеж коней временно отложен?)))
22:03
пестик
Дузер пестик а тебя,что из бирюлевский трущоб уже в шалаш переселили?или новый свинарник построили?сиди в своем зиндане вонючем нищеброд- замкадыш! 22:00--------- )))))))))
22:02