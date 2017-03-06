УЕФА оставил в силе дисквалификацию Еременко

УЕФА отклонил апелляцию полузащитника ЦСКА Романа Еременко о сокращении срока дисквалификации, сообщает пресс-служба армейского клуба. Заседание апелляционного комитета состоялось 2 марта в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций.

В ноябре 2016 года контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА отстранил футболиста, которому 19 марта исполнится 30 лет, на два года. В допинг-пробе финна были обнаружены следы кокаина. Отсчет наказания ведется с 6 октября 2016-го – даты предварительного отстранения игрока. Положительный результат дала допинг-проба, взятая после матча группового турнира Лиги чемпионов с "Байером" в Леверкузене 14 сентября.

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