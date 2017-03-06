УЕФА оставил в силе дисквалификацию Еременко

УЕФА отклонил апелляцию полузащитника ЦСКА Романа Еременко о сокращении срока дисквалификации, сообщает пресс-служба армейского клуба. Заседание апелляционного комитета состоялось 2 марта в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций.
В ноябре 2016 года контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА отстранил футболиста, которому 19 марта исполнится 30 лет, на два года. В допинг-пробе финна были обнаружены следы кокаина. Отсчет наказания ведется с 6 октября 2016-го – даты предварительного отстранения игрока. Положительный результат дала допинг-проба, взятая после матча группового турнира Лиги чемпионов с "Байером" в Леверкузене 14 сентября.
Юрист: "УЕФА заменил полное отстранение Еременко от футбола на дисквалификацию" //
Еременко подаст апелляцию в CAS на решение УЕФА
Когда вернется Роман Еременко? // Роман Еременко: злодей или жертва?
⚡️ УЕФА оставил в силе двухлетнюю дисквалификацию Романа Ерёменко pic.twitter.com/NAYl9NO0hJ– ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 6 марта 2017 г.
Der schwein
Хорошо, что дали "под домашним арестом" и не добавили ещё пару сезонов:)
15:57
СереХа
Ром, тебе хоть понравилось?
15:56
Ботаникум
ГВК назначит Рому "послом" ЦСКА в Финляндии, Земле саамов и... Незалежной!
15:55
aleksart-spb
интересно дядя женя будет его похлёбкой и дальше кормить?!
15:53
зенит-супер-чемпион
в ивропе коноплю уважают. и разрешают жрать. не на тот продукт подсел ерёма.
15:50
Свинству Бой!
Дом продает, чтобы с наркодиллерами рассчитаться. Его не жаль. Беги беглец, беги.
15:48
vaysman
ни за что не поверю, что человек в адеквате пошел на такой риск. скорее кокакола была паленая
15:46
Helicopter
По ходу это всё.
15:35
JIykac
Ну теперь то Еременко расскажет кто ему подкинул эти метаболилы?
15:32
higagy
Какие нехорошие люди, Ромка уже недвижимость распродает, а они его денежки лишают.
15:18
Жорик Вартанов
я чето не догнал, а как же "После слушаний по делу Еременко выглянуло солнышко" ?
15:16
shpasic
вот так неожиданность!
15:12
SPFAN
Нормально.
15:09
Алексей73
досвидос ромэо
15:05
Ботаникум
Таки ГВК не "уважили"????
15:04