14:58 | ФУТБОЛ — РФПЛ

УЕФА оставил в силе дисквалификацию Еременко

Роман ЕРЕМЕНКО. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Роман ЕРЕМЕНКО. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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УЕФА отклонил апелляцию полузащитника ЦСКА Романа Еременко о сокращении срока дисквалификации, сообщает пресс-служба армейского клуба. Заседание апелляционного комитета состоялось 2 марта в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций.

В ноябре 2016 года контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА отстранил футболиста, которому 19 марта исполнится 30 лет, на два года. В допинг-пробе финна были обнаружены следы кокаина. Отсчет наказания ведется с 6 октября 2016-го – даты предварительного отстранения игрока. Положительный результат дала допинг-проба, взятая после матча группового турнира Лиги чемпионов с "Байером" в Леверкузене 14 сентября.

Юрист: "УЕФА заменил полное отстранение Еременко от футбола на дисквалификацию" //
Еременко подаст апелляцию в CAS на решение УЕФА

Когда вернется Роман Еременко? // Роман Еременко: злодей или жертва?

 

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КОММЕНТАРИИ (15)
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Der schwein

Хорошо, что дали "под домашним арестом" и не добавили ещё пару сезонов:)

15:57

СереХа

Ром, тебе хоть понравилось?

15:56

Ботаникум

ГВК назначит Рому "послом" ЦСКА в Финляндии, Земле саамов и... Незалежной!

15:55

aleksart-spb

интересно дядя женя будет его похлёбкой и дальше кормить?!

15:53

зенит-супер-чемпион

в ивропе коноплю уважают. и разрешают жрать. не на тот продукт подсел ерёма.

15:50

Свинству Бой!

Дом продает, чтобы с наркодиллерами рассчитаться. Его не жаль. Беги беглец, беги.

15:48

vaysman

ни за что не поверю, что человек в адеквате пошел на такой риск. скорее кокакола была паленая

15:46

Helicopter

По ходу это всё.

15:35

JIykac

Ну теперь то Еременко расскажет кто ему подкинул эти метаболилы?

15:32

higagy

Какие нехорошие люди, Ромка уже недвижимость распродает, а они его денежки лишают.

15:18

Жорик Вартанов

я чето не догнал, а как же "После слушаний по делу Еременко выглянуло солнышко" ?

15:16

shpasic

вот так неожиданность!

15:12

SPFAN

Нормально.

15:09

Алексей73

досвидос ромэо

15:05

Ботаникум

Таки ГВК не "уважили"????

15:04

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