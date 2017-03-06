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Еременко подаст апелляцию в CAS на решение УЕФА

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Полузащитник ЦСКА Роман Еременко обратится в CAS после того как комитет УЕФА отклонил его апелляцию на двухлетнее отстранение от футбола. Об этом сообщил юрист игрока Михаил Прокопец. 29-летний финн был дисквалифицирован из-за того, что в его допинг-пробе были обнаружены следы кокаина. Отсчет наказания ведется с 6 октября 2016-го – даты предварительного отстранения игрока.

– Обязательно пойдем в CAS после получения мотивировочной части решения апелляционного комитета УЕФА, – сказал Прокопец. (Сергей АСТАХОВ)

УЕФА оставил в силе дисквалификацию Еременко

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