Юрист: "УЕФА заменил полное отстранение Еременко от футбола на дисквалификацию"

Юрист Юрий Зайцев, представляющей интересы полузащитника ЦСКА Романа Еременко, сообщил, что остранение игрока заменено на дисквалификацию. По его словам, это означает, что 29-летний хавбек не может играть, однако может работать в футболе. Напомним, сегодня УЕФА отклонил апелляцию Еременко о сокращении срока двухлетней дисквалификации.

- Единственное - УЕФА заменил полное отстранение от футбола на дисквалификацию, а это разные вещи. Полное отстранение от футбола в случае с Еременко означало, что он в течение этих двух лет не мог не только быть игроком, но и работать в футболе вообще, - цитирует ТАСС Зайцева. - Дисквалификация же предполагает, что он просто не может играть.