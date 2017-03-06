15:27 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Юрист: "УЕФА заменил полное отстранение Еременко от футбола на дисквалификацию"

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Юрист Юрий Зайцев, представляющей интересы полузащитника ЦСКА Романа Еременко, сообщил, что остранение игрока заменено на дисквалификацию. По его словам, это означает, что 29-летний хавбек не может играть, однако может работать в футболе. Напомним, сегодня УЕФА отклонил апелляцию Еременко о сокращении срока двухлетней дисквалификации.

- Единственное - УЕФА заменил полное отстранение от футбола на дисквалификацию, а это разные вещи. Полное отстранение от футбола в случае с Еременко означало, что он в течение этих двух лет не мог не только быть игроком, но и работать в футболе вообще, - цитирует ТАСС Зайцева. - Дисквалификация же предполагает, что он просто не может играть.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Тот самый Зануда

Похоже выхлоп от продажи чухонской недвижимости Ерёмы,пойдёт на гонорар этому юристу.

15:47

shpasic

теперь два года может работать селюком! ура, товарищи!

15:44

механик39

Мы победили .

15:39

Алексей73

хрен редьке не слаще

15:35

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