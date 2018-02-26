Товарищеский матч "Зенита" отменен из-за снегопада в Риме

"Зенит" на своем официальном сайте сообщил об отмене товарищеского матча против клуба серии C "Расинг Фонди", который должен был состояться 27 февраля. Решение принято из-за снегопада, который прошел в Риме в ночь на 26 февраля.

Отмечается, что поле стадиона "Кампо ди Карне", на котором должна была состояться игра, пришло в негодность.

"Зенит" будет готовиться к возобновлению чемпионата России в Италии до 1 марта. Первый матч питерцев в премьер-лиге состоится 3 марта. Соперником будет "Амкар".