Товарищеский матч "Зенита" отменен из-за снегопада в Риме

"Зенит" на своем официальном сайте сообщил об отмене товарищеского матча против клуба серии C "Расинг Фонди", который должен был состояться 27 февраля. Решение принято из-за снегопада, который прошел в Риме в ночь на 26 февраля.
Отмечается, что поле стадиона "Кампо ди Карне", на котором должна была состояться игра, пришло в негодность.
"Зенит" будет готовиться к возобновлению чемпионата России в Италии до 1 марта. Первый матч питерцев в премьер-лиге состоится 3 марта. Соперником будет "Амкар".
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-02-26-zenit-rasing-fondi-match-otmenen-iz-za-neblagopriyatnykh-pogodnykh-usloviy.htm
shpasic
забыли крышу с собой привезти.
18:48 26 февраля
баламошка
Товарищеский матч зенита отменён из-за того, что Расингу бакланы не товарищи.
18:33 26 февраля