Самедов - об уходе Промеса: "Квинси – большой игрок, от него многое зависело в атаке"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов отметил, что уход форварда Квинси Промеса - одна из причин низкой результативности команды. Он также добавил, что было бы идеально, если бы красно-белые забивали и с игры.

- В чем причина низкой результативности "Спартака"?

- Не могу ответить на этот вопрос. Раньше отталкивались от своей игры и все у нас получалось. Сейчас тоже стараемся действовать с позиции силы, играем первым номером, но забивать много не удается. Надеемся, что нас прорвет, - сказал Самедов в интервью "РИА Новости".

- Уход Квинси Промеса сказывается?

- Это одна из причин. Квинси – большой игрок, от него многое зависело в атаке. Без него перестраиваемся, ищем другие варианты.

- Чем можно объяснить, что "Спартак" в первых десяти турах забивал исключительно после розыгрыша стандартных положений?

- Было бы идеально, если бы забивали и с игры. Вот в последнем матче с "Арсеналом" что-то стало получаться.