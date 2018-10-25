Романцев считает, что Карреру нужно было увольнять еще раньше

Легендарный тренер "Спартака" Олег Романцев в интервью "СЭ" заявил, что решение об увольнении Массимо Карреры нужно было принять еще раньше. Он также добавил, что отстранять нужно было не футболистов Дениса Глушакова и Андрея Ещенко, а того, кто доложил о лайках.

Оба футболиста были переведены в молодежку "Спартака" в середине сентября после того, как поставили лайки под записью в Инстаграме известного болельщика красно-белых Дмитрия Назарова, в котором тот критиковал Карреру.

- На мой взгляд, решение о расставании с Каррерой должно было приниматься раньше, поскольку команда деградировала. И на эту тревожную ситуацию прежде всего надо было обращать внимание, а не на случайно или неслучайно поставили Глушаков с Ещенко лайки под стихами уважаемого болельщика и актера Дмитрия Назарова.

И выгонять надо было не капитана и играющего защитника, а того, кто тебе об этом доложил об этих самых лайках. Те, кто работал в свое время со мной в "Спартаке", никогда бы такого не сделали. Не могу понять, как можно из-за сведения личных счетов ломать команду.

Кстати, я тоже прочитал шутливый стихотворный опус Назаров – смешно! Ну, посмеялись и посмеялись. Надо мной тоже, бывало, Цымбаларь с Ледяховым подшучивал. И что, я должен был их за это выгнать? Глупость да и только!

"Назначение Карреры было ошибкой!" Романцев идет против течения