Роман Бабаев: "Фернандес получил травму задней мышцы бедра. К сожалению, защитники ЦСКА вылетают один за другим"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что защитник Мариу Фернандес получил повреждение задней мышцы бедра в матче 21-го тура чемпионата России с "Уралом" (1:0). При этом он отметил, что бразилец с российским гражданством проведет дополнительное обследование, которое покажет, сколько пропустит футболист.

– Очень важно, что вязли три очка, – сказал Бабаев. – Может, не самый зрелищный матч получился, но погодные условия тоже сыграли свою роль. Получился такой ранний весенний футбол. Поэтому самое главное, что добились результата. Но очень расстроила травма Мариу Фернандеса. Защитники вылетают один за другим. К сожалению, это тоже неотъемлемая часть игры. Очевидно, что к четвергу он уже не успеет восстановиться. Проведем еще дополнительное обследование для диагностирования точных сроков, но уже понятно, что у него повреждение задней мышцы бедра. (Павел ГУРЕВИЧ)

Напомним что следующий матч ЦСКА проведет 8 марта на домашней арене в рамках 1/8 финала Лиги Европы с "Лионом".

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