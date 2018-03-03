Виктор Гончаренко: "Думаю, Фернандес вернется только в апреле"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над "Уралом" (1:0) в матче 21-го тура чемпионата России сообщил, что защитник клуба Мариу Фернандес восстановится после травмы ориентировочно к апрелю. Игрок сборной России получил повреждение задней мышцы бедра в середине второго тайма и был заменен. Ранее еще один защитник сборной Виктор Васин повредил колено в игре 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды" (1:0) и рискует пропустить весь остаток сезона.

- Хотелось бы более цельной игры с нашей стороны, - сказал Гончаренко. - В обороне действовали очень хорошо - по нашим воротам нанесен один удар. А вот реализацию хотелось бы получше, хотя ударов хватает. Есть, в чем прибавлять. Может, сказалось качество поля. Хотя для такой поры оно весьма достойное. Но в любом случае начать с победы - это важно для уверенности.

- Второй домашний матч - и снова потеря защитника. Это холод виноват?

- Сложно сказать. Все-таки травму Васина и Мариу разные. Но, может, и холод сказался. Фернандес один из самых хорошо подготовленных игроков, а травму получил на ровном месте.

- Когда ждать его возвращения? Примерные сроки понятны?

- Думаю, только в апреле. (Филипп ПАПЕНКОВ)