Роберто Манчини: "Лимит для меня не проблема"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини во время первой пресс-конференции в новой роли признался, что лимит на легионеров ему не помешает. Также итальянец объяснил, почему решил возглавить клуб из Санкт-Петербурга.

– Сейчас мою голову занимают мысли о том, что я рад возглавить "Зенит" и прибыть в такой прекрасный город, – сказал Манчини. – Мы будем играть в отличный футбол, не похожий на другие команды. Надо познакомиться со всем персоналом и футболистами. Цель – выиграть чемпионат и наладить взаимоотношения с игроками.

– Почему вы решили возглавить "Зенит"?

– Единственный аргумент, после которого я согласился возглавить клуб, назвал Сергей Фурсенко. Он сказал: "Мы повысим уровень клуба, вознесем его на новые высоты и добьемся выдающихся результатов".

– Как вы относитесь к лимиту на легионеров?

– Я уже сталкивался с лимитом на легионеров в Турции – там играла половина турков, половина иностранных игроков. Та база игроков, которая есть в "Зените", вполне достаточна. Для меня это не проблема. (Гоша ЧЕРНОВ)

Презентация Роберто Манчини. Live!