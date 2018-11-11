Рианчо ответил на вопрос о позоре "Спартака" после поражения в Уфе

Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо прокомментировал поражение от "Уфы" (0:2) в матче 14-го тура РПЛ. При этом испанец отметил, что команде сейчас нужна поддержка.

– Команда сыграла два разных тайма, – заметил Рианчо на послематчевой пресс-конференции. – В первом мы лучше контролировали мяч. Во втором "Уфа" продолжала играть интенсивно, использовала контратаки и заслуженно выиграла.

– У вас, как видим, хорошее настроение. Разве это не позор для команды?

– Позор, если я завтра в самолете разобьюсь. Не позор, а горе. На данный момент "Спартака" продолжает играть в Кубке России, в Лиге Европы с хорошими шансами выйти из группы. "Спартак" сохраняет шансы попасть в еврокубки. Я плакать не буду. Остается либо сидеть плакать, либо думать о завтрашнем дне, надеясь на лучшее. Самые грустные сейчас – футболисты, им нужно помочь. (Иван Уральский)