По версии игроков "Уфы", лучшим в сезоне стал Головин

"СЭ" продолжает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2017/18.
В опросе принимали участие по 11 футболистов от каждого клуба РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.
Ниже – как голосовали игроки "Уфы". Объявление победителя голосования – сегодня на сайте "СЭ".
Лидеры по итогам голосования 15 команд
178 – Федор СМОЛОВ Краснодар
161 – Мануэл ФЕРНАНДЕШ Локомотив
119 – Александр ГОЛОВИН ЦСКА
95 – Квинси ПРОМЕС Спартак
42 – Александр КОКОРИН Зенит
39 баллов из 66 игроки "Уфы" распределили между собой, а лучшим сделали Головина. Кротов считает лучшим игроком чемпионата Сафрониди, проведшего на поле 15 минут. Пауревич – единственный, кто упомянул в голосовании Чорлуку. Смолов получил от "Уфы" четыре балла, Фернандеш – два. Все решит голосование ЦСКА.
Как голосовали игроки "Амкара"
Выбор "Анжи": Фернандеш – лучший
Выбор "Арсенала": Фернандеш, Смолов, Дзюба
В голосовании игроков "Ахмата" Промес победил с большим отрывом
В голосовании игроков "Динамо" Ташаев второй – после Смолова
Игроки "Зенита" лучшим признали Кокорина
Голоса "Краснодара" выводят Смолова в лидеры
Выбор "Локо": ни одного балла Головину и лишь один – Смолову
"Ростов" считает Смолова лучшим
За кого голосовал "Рубин": Смолов и Головин – лидеры
Голоса "СКА-Хабаровск": Смолов, Фернандеш и Промес
Выбор "Спартака": Луиз Адриану лучший, Глушаков не получил ни одного голоса
Игроки "Тосно": Фернандеш – лучший
Футболисты "Урала": Денисов – лучший игрок сезона
Chester_9
Голосование в Евровидении и то адекватней смотрится
19:19
Chester_9
не, голосование за своих партнеров в тренде патриотизма, но хотелось бы побольше объективности. запрещайте голосовать за своих одноклубников... Смолов как узнает результаты провалится со стыда(
19:18
баламошка
Гнобят Кутепку, сволочи!!!
19:09
Платошкин Андрей
Действительно бредовый опрос. Надо запрещать голосовать за партнеров по команде. Тогда будет более адекватно. Смолов играл неплохой сезон, но не лучший. Вот если бы благодаря Федору Краснодар хотя бы (хотя бы) попал в ЛЧ, то еще можно было подумать. А так, бред, а не голосование.
19:09
Vorlod
Мда,похоже Федя в роли Месси РПФЛ.В тройку опять не вошли,лучшим бомбардиром не стал,Европа провалена.А внуки посмотрят лет через... ого крутой был чувак,три года подряд лучший.
19:08
Dzhan1328
тут вообще просто ор... Почти все игроки из Уфы и почти никого из команды чемпиона. СЭ,завязывайте с этим либо полностью меняйте подход в след году,это вообще не дело.
19:05
Vorlod
Уфологи
19:03