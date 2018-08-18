На матче "Краснодара" - "Спартак" будет аншлаг

Все билеты на матч @FCKrasnodar - #Спартак проданы!



Гостевая квота - 3800 билетов. Уверены, что еще несколько тысяч болельщиков 🔴⚪ разместятся на других секторах стадиона.



До встречи вечером, красно-белые! 😉#КраснодарСпартак pic.twitter.com/2TIAjKR0kN