На матче "Краснодара" - "Спартак" будет аншлаг

Все билеты на матч 4-го тура чемпионата России "Краснодара" - "Спартак" проданы, информирует пресс-служба красно-белых. Встреча пройдет на арене "быков", гостевая квота составила 3 800 билетов. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.
Все билеты на матч @FCKrasnodar - #Спартак проданы!– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 18 августа 2018 г.
Гостевая квота - 3800 билетов. Уверены, что еще несколько тысяч болельщиков 🔴⚪ разместятся на других секторах стадиона.
До встречи вечером, красно-белые! 😉#КраснодарСпартак pic.twitter.com/2TIAjKR0kN
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