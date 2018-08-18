10:17 | Футбол — РПЛ

На матче "Краснодара" - "Спартак" будет аншлаг


Все билеты на матч 4-го тура чемпионата России "Краснодара" - "Спартак" проданы, информирует пресс-служба красно-белых. Встреча пройдет на арене "быков", гостевая квота составила 3 800 билетов. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

 

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Краснодар - Спартак М

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 4-й тур
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