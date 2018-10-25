Массимо Каррера - о возможной тренерской работе в Италии: "Никогда не говори "никогда"

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что собирается отдохнуть после работы в московском клубе.

- Сейчас я хочу остановиться и подумать, в том числе и об ошибках, которые, я возможно, совершил, - цитирует Карреру RMC Sport. - Работа в Италии? Никогда не говори "никогда". Но сейчас я хочу отдохнуть. Кроме того, все будет зависеть от конкретных предложений. Я не тренирую только ради того, что тренировать. У меня нет ограничений на страну: мне нужно ознакомиться с проектом, а потом принять решение.

Напомним, Каррера был отправлен в отставку с поста главного тренера "Спартака" 22 октября. Под руководством 54-летнего итальянца красно-белые становились чемпионами России в сезоне-2017/18, а также выигрывали Суперкубок-2017.

"Спартак" после 11 туров занимает 7-е место в РПЛ, имея в активе 18 очков.

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