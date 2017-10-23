Лысов - в стартовом составе "Локомотива" на матч с "Краснодаром"

Стал известен состав "Локомотива" на матч 14-го тура чемпионата России против "Краснодара". С первых минут на поле в составе железнодорожников появится Михаил Лысов. Для 19-летнего форварда это восьмое появление в составе "Локо" в нынешнем сезоне.

Полностью заявка "Локомотива" выглядит следующим образом: Гильерме, Кверквелия, Пейчинович, Денисов, Тарасов, Игнатьев, Ал. Миранчук, Ант. Миранчук, Фернандеш, Фарфан, Лысов. Запасные - Коченков, Медведев, В. Денисов, Ротенберг, Михалик, Касаев, Коломейцев, Баринов, Корян, Рыбус, Эдер.

Матч "Краснодар" - "Локомотив" начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.