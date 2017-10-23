"Локомотив": "Жизнь упавшего с трибуны болельщика вне опасности"

Представители пресс-службы "Локомотива" сообщили, что упавший с трибуны во время матча 14-го тура чемпионата России против "Краснодара" (2:0) болельщик был госпитализирован. По последним данным, его жизнь вне опасности.

– С нашим болельщиком с Южной трибуны произошел с несчастный случай, – отметили представители "Локомотива". – Он был госпитализирован. Его жизнь, по последним данным, вне опасности. Желаем скорейшего выздоровления. (Сергей ЕГОРОВ)

Трансляция матча "Локомотив" – "Краснодар" //

Выпавший с трибуны в Черкизово болельщик увезен в больницу //

Анатолий Мещеряков: "Жалко болельщика, упавшего с трибуны. Давайте все будем внимательней"