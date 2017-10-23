Болельщик "Локомотива" упал с трибуны во время матча с "Краснодаром"

Болельщик "Локомотива" свалился с фанатской трибуны во время матча 15-го тура чемпионата России с "Краснодаром", передает с места событий корреспондет "СЭ" Павел ГУРЕВИЧ. Молодому человеку сразу оказала помощь бригада скорой, которая дежурила на матче. Его здоровью ничего не угрожает.

В данный момент идет второй тайм встречи, "Локо" ведет со счетом 1:0.

Трансляция матча "Локомотив" - "Краснодар"