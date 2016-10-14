19:26 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Леонид Слуцкий: "Есть кадровые потери - предоставляем шанс молодым"

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Главный тренер ЦСКА в преддверии домашнего матча 10-го тура чемпионата России против "Уфы" подчеркнул, что в команде есть определенные кадровые потери. Напомним, в воротах с первых минут сыграет Сергей Чепчугов, а также впервые в старте матча РФПЛ выйдет полузащитник Астемир Гордюшенко.

– У нас есть определенные кадровые потери – Еременко, Дзагоев… Акинфеев тоже пропустил достаточно длительный отрезок, – подчеркнул Слуцкий в эфире телеканала "Наш футбол". – С другой стороны, предоставляем шанс другим футболистам, сегодня с первых минут выйдет Гордюшенко – дадим ему себя проявить. Глобальных опасений нет, но, конечно, дебют молодого футболиста всегда приковывает внимание.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 10-й тур

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