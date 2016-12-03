16:05 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Леонид Слуцкий: "ЦСКА продолжает бороться за самые высокие места, как и в предыдущие годы"

Сегодня. Москва. ЦСКА - "Урал" - 4:0. Леонид СЛУЦКИЙ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Сегодня. Москва. ЦСКА - "Урал" - 4:0. Леонид СЛУЦКИЙ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после победы над "Уралом" (4:0) в матче 17-го тура чемпионата России назвал неплохим выступление армейцев в первой части сезона. ЦСКА завершил календарный 2016 год на третьем месте в турнирной таблице.

 
Главный тренер ЦСКА Леонид СЛУЦКИЙ.Почему Слуцкий уходит. Колонка Казакова

– Идем после 17 туров на третьем месте – это неплохой результат, – сказал Слуцкий в эфире канала "Наш футбол". – Все говорят, что у нас проблемы, старые защитники, но мы меньше всех пропустили и идем недалеко от лидеров. ЦСКА будет бороться за самые высокие места, как и во все годы, что я здесь работаю. А разговоры ходят, как будто мы вылетаем.

– Траоре забивает только дома. Можете это как-то объяснить?

– Лучше пусть забивает хоть где-то, чем не забивает нигде.

– Вы остаетесь в ЦСКА?

– Я готов комментировать только матчи.

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КОММЕНТАРИИ (10)
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Человек 555

ЮЮ из_ПТУ!!!! Слышишь знаешь почему спартак не бьёт пенальти я тебе объясню всё просто они хреновые игрочишки как говорят очень много лет а всё без побед

17:48

ЮЮ из_ПТУ!!!!

Удивительное дело. У одних пенальти в каждом матче. Плюс игра лишняя. А отстают всё равно аж на 5 очков от тех кто с точки ни разу не ударил. Чудеса)))

17:45

Адекватный Зритель_

Сколько там Спартаку били пенок в прошлом сезоне? 1 в последнем туре. Совпадение? Не думаю.

17:32

Адекватный Зритель_

3 пробитых пенки за 17 игр - это "в каждом матче". ПТУ с математическим уклоном,имхо. Филиал "Бауманки".

17:30

ЮЮ из_ПТУ!!!!

alex lav а Спартак ни разу в этом году пенальти не бил. Совпадение?

17:22

ЮЮ из_ПТУ!!!!

alex lav а Спартак в этом году не бил пенальти НИ РАЗУ. Совпадение? Не думаю

17:01

shpasic

и как сборная России на Евро.

16:59

alex lav

ЮЮ из_ПТУ!!!! А Спартаку мешают выиграть ЛЧ погода, судьи и отсутствие фарта. Как и в предыдущие годы.

16:55

takker67

Что ни говори,а Слуцкий-гений!Чалов и Траоре в паре-это супер

16:41

ЮЮ из_ПТУ!!!!

цска продолжает бить пенальти в каждом матче. Как и в предыдущие годы

16:40

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