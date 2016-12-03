Леонид Слуцкий: "ЦСКА продолжает бороться за самые высокие места, как и в предыдущие годы"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после победы над "Уралом" (4:0) в матче 17-го тура чемпионата России назвал неплохим выступление армейцев в первой части сезона. ЦСКА завершил календарный 2016 год на третьем месте в турнирной таблице.

– Идем после 17 туров на третьем месте – это неплохой результат, – сказал Слуцкий в эфире канала "Наш футбол". – Все говорят, что у нас проблемы, старые защитники, но мы меньше всех пропустили и идем недалеко от лидеров. ЦСКА будет бороться за самые высокие места, как и во все годы, что я здесь работаю. А разговоры ходят, как будто мы вылетаем.

– Траоре забивает только дома. Можете это как-то объяснить?

– Лучше пусть забивает хоть где-то, чем не забивает нигде.

– Вы остаетесь в ЦСКА?

– Я готов комментировать только матчи.

Леонид Слуцкий: "Врачи говорят, Фернандес в порядке" //

Слуцкий хотел заменить Акинфеева ради рекорда