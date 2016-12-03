Леонид Слуцкий: "ЦСКА продолжает бороться за самые высокие места, как и в предыдущие годы"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после победы над "Уралом" (4:0) в матче 17-го тура чемпионата России назвал неплохим выступление армейцев в первой части сезона. ЦСКА завершил календарный 2016 год на третьем месте в турнирной таблице.
– Идем после 17 туров на третьем месте – это неплохой результат, – сказал Слуцкий в эфире канала "Наш футбол". – Все говорят, что у нас проблемы, старые защитники, но мы меньше всех пропустили и идем недалеко от лидеров. ЦСКА будет бороться за самые высокие места, как и во все годы, что я здесь работаю. А разговоры ходят, как будто мы вылетаем.
– Траоре забивает только дома. Можете это как-то объяснить?
– Лучше пусть забивает хоть где-то, чем не забивает нигде.
– Вы остаетесь в ЦСКА?
– Я готов комментировать только матчи.
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Человек 555
ЮЮ из_ПТУ!!!! Слышишь знаешь почему спартак не бьёт пенальти я тебе объясню всё просто они хреновые игрочишки как говорят очень много лет а всё без побед
17:48
ЮЮ из_ПТУ!!!!
Удивительное дело. У одних пенальти в каждом матче. Плюс игра лишняя. А отстают всё равно аж на 5 очков от тех кто с точки ни разу не ударил. Чудеса)))
17:45
Адекватный Зритель_
Сколько там Спартаку били пенок в прошлом сезоне? 1 в последнем туре. Совпадение? Не думаю.
17:32
Адекватный Зритель_
3 пробитых пенки за 17 игр - это "в каждом матче". ПТУ с математическим уклоном,имхо. Филиал "Бауманки".
17:30
ЮЮ из_ПТУ!!!!
alex lav а Спартак ни разу в этом году пенальти не бил. Совпадение?
17:22
ЮЮ из_ПТУ!!!!
alex lav а Спартак в этом году не бил пенальти НИ РАЗУ. Совпадение? Не думаю
17:01
shpasic
и как сборная России на Евро.
16:59
alex lav
ЮЮ из_ПТУ!!!! А Спартаку мешают выиграть ЛЧ погода, судьи и отсутствие фарта. Как и в предыдущие годы.
16:55
takker67
Что ни говори,а Слуцкий-гений!Чалов и Траоре в паре-это супер
16:41
ЮЮ из_ПТУ!!!!
цска продолжает бить пенальти в каждом матче. Как и в предыдущие годы
16:40