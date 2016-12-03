Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после домашнего матча 17-го тура против "Урала" (4:0) отметил, что главный итог встречи - это рекорд Игоря Акинфеева, на счету которого теперь больше всего "сухих" матчей среди всех отечественных голкиперов. По словам Слуцкого, защитник Мариу Фернандес, вероятно, избежит серьезной травмы, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

- Мы сейчас поздравили Акинфеева с установлением феноменального рекорда, - подчеркнул Слуцкий. - Последние 15 минут были самыми нервными в моей карьере. По результату все вроде понятно, но очень хотелось, чтобы Игорь установил это достижение именно сегодня. Рекорд казался вечным. Наверное, это основной итог игры кроме победы. Хотели даже выпустить Чепчугова, но помешали вынужденные замены Траоре и Мариу Фернандеса.

- Что с Мариу? Его унесли на носилках.

- Тьфу-тьфу-тьфу. Вроде бы все должно быть нормально.

- Чалов забил первый мяч за основу...

- Да, его тоже поздравили. Он себя перед матчем плохо чувствовал, болела голова. Потому и заменили в перерыве. Но даже в таком состоянии сумел исполнить и забить в сложном моменте (улыбается).