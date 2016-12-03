Леонид Слуцкий: "Врачи говорят, Фернандес в порядке"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после победы над "Уралом" в матче 17-го тура чемпионата России (4:0) отметил, что защитник клуба Мариу Фернандес избежал серьезной травмы. Футболист покинул поле в середине второго тайма на носилках после столкновения головами с Михаилом Меркуловым.

- Информация из раздевалки: с Мариу Фернандесом все обошлось, - сказал Слуцкий в эфире канала "Наш футбол". - Я сам еще не был, но доктора говорят, что с ним все в порядке.

Трансляция матча ЦСКА - "Урал"

ЦСКА разгромил "Урал"