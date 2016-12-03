15:57 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Леонид Слуцкий: "Врачи говорят, Фернандес в порядке"

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Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после победы над "Уралом" в матче 17-го тура чемпионата России (4:0) отметил, что защитник клуба Мариу Фернандес избежал серьезной травмы. Футболист покинул поле в середине второго тайма на носилках после столкновения головами с Михаилом Меркуловым.

- Информация из раздевалки: с Мариу Фернандесом все обошлось, - сказал Слуцкий в эфире канала "Наш футбол". - Я сам еще не был, но доктора говорят, что с ним все в порядке.

Трансляция матча ЦСКА - "Урал"
ЦСКА разгромил "Урал"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 17-й тур
Материалы REN-TV

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