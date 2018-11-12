Измайлов прокомментировал информацию о выплатах Трабукки и Гурцкая

На пресс-конференции, посвященной презентации Олега Кононова в качестве главного тренера "Спартака" вице-президент клуба Наиль Измайлов прокомментировал громкие слухи об агентских выплатах, совершавшихся при бывшем главном тренере Массимо Каррере.

– А что скажете об информации, согласно которой агенты Трабукки и Гурцкая за последние годы получили 20-25 миллионов евро в качестве агентских?

Измайлов: – Это коммерческая тайна – наши расходы и доходы. Их роли в селекции? Ну вам же это известнее.

– Будет ли играть какую-то роль в этом ваш агент Вадим Шаблий? – вопрос Кононову.

– У меня нет агента. Шаблий мой знакомый, не более.

(Вячеслав Короткин)