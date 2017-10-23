Грицаенко - в стартовом составе "Краснодара" на матч с "Локомотивом"

Стал известен состав "Краснодара" на матч 14-го тура чемпионата России против "Локомотива". В центре обороны кубанцев появится защитник Алексей Грицаенко, для которого эта встреча станет третьей в премьер-лиге. Ранее футболист выходил на поле в играх со "Спартаком" (0:2) и "Краснодаром" (0:1).

Полностью заявка "Краснодара" выглядит следующим образом: Синицын - Рамирес, Грицаенко, Гранквист, Петров - Перейра, Газинский, Классон - Жоаузинью, Смолов, Вандерсон Масиэл. Запасные - Крицюк, Сафонов, Шишкин, Янбаев, Подберезкин, Жигулев, Мамаев, Лаборде, Ристич, Каборе.

Матч "Краснодар" - "Локомотив" начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.