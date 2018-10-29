Глушаков закрыл комментарии к записи в Инстаграме после матча в Казани

Хавбек "Спартака" Денис Глушаков после матча 12-го тура РПЛ против "Рубина" (1:1) в своем Инстаграме опубликовал фотографию с подписью "верю в светлое будущее". Однако 31-летний полузащитник закрыл комментарии к двум последним записям, одна из которых посвящена бывшему главному тренеру красно-белых Массимо Каррере.

Отметим, что в Твиттере Глушакова сохраняется возможность комментировать его посты.

Перед матчем с "Рубином" болельщики "Спартака" оскорбляли Дениса, скандируя "Глушаков - го***н".

Напомним, Глушаков был отправлен в дубль после скандала с лайками под постом известного актера и болельщика красно-белых Дмитрия Назарова, содержавшим критику в адрес Карреры. 54-летний итальянец был отправлен в отставку 22 октября, а Глушаков вернулся к тренировкам с основным составом.

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