20:08 | Футбол — РПЛ

Фанаты оскорбляют Глушакова перед матчем "Спартака" в Казани

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Болельщики "Спартака" перед матчем 12-го тура РПЛ против "Рубина" оскорбляли хавбека красно-белых Дениса Глушакова. Как только команда вышла на разминку, с фанатской трибуны раздался заряд "Глушаков - го***н!" (Артур Еникеев) 

Напомним, Глушаков был отправлен в дубль после скандала с лайками под постом известного актера и болельщика красно-белых Дмитрия Назарова, содержавшим критику в адрес бывшего главного тренера "Спартака" Массимо Карреры. 54-летний итальянец был отправлен в отставку 22 октября, а Глушаков вернулся к тренировкам с основным составом.

Матч против "Рубина" Глушаков начнет на скамейке запасных. 

Рубин - Спартак

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