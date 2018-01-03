Гинер vs Федун: расширить или сократить РФПЛ. А вы за кого?

Президент ЦСКА Евгений Гинер выразил мнение, что российская премьер-лига в скором времени будет расширена с 16 до 18 команд.
– Конечно, некоторые вопросы в российском футболе нуждаются в реформировании. Но что касается идеи сократить лигу до 14 команд - это довольно спорно, потому что опять ослабнет конкуренция. Говорить, что так будет больше интересных матчей? Ну не знаю. Вообще, тот, кто выигрывает у команд из нижней части турнирной таблицы, выигрывает и чемпионат. В этих играх чаще всего происходят потери. Мы уже говорили об этом с Виталием Леонтьевичем (Мутко). Еще чуть-чуть подтянется инфраструктура, и мы сделаем чемпионат из 18 команд, - сказал Гинер.
Ранее президент "Спартака" Леонид Федун в интервью "СЭ" предложил сократить РФПЛ до 14 команд.
- На мой взгляд, настала пора развернуть дискуссию с тем, чтобы начиная с чемпионата-2019/20 сократить число команд РФПЛ до 14 и проводить соревнования по следующей формуле: до зимнего перерыва проходит 26 туров, часть из которых, пять-шесть, предстоит сыграть, как в Европе, по средам. После этого команды делятся на две семерки: первая разыграет чемпионский титул, места в еврокубках, вторая борется за выживание, - высказался Федун.
Кого вы поддерживаете в этом заочном споре?
Снежик
реформировать реформаторов, а формат чемпионата оставить прежним
12:08
Митяй Антибомж
За Арнольдыча! Оставить всё как есть ))
12:05
serzheo
УглУбить.
12:01
AK-09
Конечно,надо сокращать.До одной команды.И пусть они сами с собой играют.
11:55
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Чалбуга /////Похоже тебя давно от мозгов освободили, еще в раннем детстве.
11:54
CHALBUGA
Вот кто бы молчал про бюджеты,корова ты питерская (которая мычала) и почему с бодуна?
11:49
Урал Батыр
Оставить как есть)
11:46
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Давай! Ты разгонять будешь с бодуна? А может тогда проще сразу открыть бюджеты клубов, как относительно недавно вопил популист харьковский, только ничего не открыл. Вот тогда и станет понятно, кто и сколько тратит и сколько зарабатывает.
11:42
CHALBUGA
Гаттузо Крут Давай Газпрем от синита разгоним,вот красота то будет!)))))
11:38
Очень плохой мальчик
Оставить всё как есть.
11:36
Гаттузо Крут!!!!!!#!
В предложениях Федуняна есть пару разумных, но все это старо. А самых главных предложений нет, без которых ничего работать не будет- надо разогнать большую часть жучков бездельников засевших в РФС и РФПЛ вслед за временно сбежавшим в кусты мутиным, без этого все эти предложение просто пиар и драпировка печального состояния рос. футбика. Тоже ,что ковыряние бесконечные в цифрах лимита. Дал ли что-то этот тупой лимит??? Нет. Дал ли что-то идиотский переход на осень-весна??! Нет! Только хуже стало.
11:28
Slim Taller
А какая разница,за кого мы?!
11:24
kuznja
собрать стадион на спартак-цска даже такое чмо как федун сможет. пусть учится с Томью или с Тюменью народ собирать ведь деньги он там сосёт.
11:22
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Предложение Гинерка и ежу понятны. Раздуть лигу, чтобы было больше мордовий с которыми проще и дешевле договориться. Ведь всем известно ,что конявые набирают с аутсайдерами основную массу очков, а с лидерами играют посредственно. И да, а какая инфраструктура будет у Енисей или Хабаровска с Оренбургом???! Одним словом его предложения полная чепуха. Никто на такую кучу проходных ненужных матчей низкого уровня просто ходить не будет. На толчок арену и так не особо ходят, а будет еще меньше.
11:21
Felix BARSA
Чемпионат Москвы и Питера нам не нужен, пусть будет 18 команд, интересней будет чемпионат!
11:10
Тётка
Гаттуза, твой жулик питерский похлеще будет.газпромовский с сальной рожей это нечто.
11:01
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Какой бред. Два жулика бандюгана возомнили себя реформаторами. Вся их сущность- это отжать бесчестным образом чужое имущество.
10:55
Zico-wc
Хотелось бы дальше без Гинера
10:55