Гинер vs Федун: расширить или сократить РФПЛ. А вы за кого?

Президент ЦСКА Евгений Гинер выразил мнение, что российская премьер-лига в скором времени будет расширена с 16 до 18 команд.

– Конечно, некоторые вопросы в российском футболе нуждаются в реформировании. Но что касается идеи сократить лигу до 14 команд - это довольно спорно, потому что опять ослабнет конкуренция. Говорить, что так будет больше интересных матчей? Ну не знаю. Вообще, тот, кто выигрывает у команд из нижней части турнирной таблицы, выигрывает и чемпионат. В этих играх чаще всего происходят потери. Мы уже говорили об этом с Виталием Леонтьевичем (Мутко). Еще чуть-чуть подтянется инфраструктура, и мы сделаем чемпионат из 18 команд, - сказал Гинер.

Ранее президент "Спартака" Леонид Федун в интервью "СЭ" предложил сократить РФПЛ до 14 команд.

- На мой взгляд, настала пора развернуть дискуссию с тем, чтобы начиная с чемпионата-2019/20 сократить число команд РФПЛ до 14 и проводить соревнования по следующей формуле: до зимнего перерыва проходит 26 туров, часть из которых, пять-шесть, предстоит сыграть, как в Европе, по средам. После этого команды делятся на две семерки: первая разыграет чемпионский титул, места в еврокубках, вторая борется за выживание, - высказался Федун.

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