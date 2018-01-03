10:30 | Футбол — РФПЛ

Гинер vs Федун: расширить или сократить РФПЛ. А вы за кого?

Евгений ГИНЕР (слева) и Леонид ФЕДУН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ" Евгений ГИНЕР vs. Леонид ФЕДУН. Фото "СЭ"
Евгений ГИНЕР (слева) и Леонид ФЕДУН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Президент ЦСКА Евгений Гинер выразил мнение, что российская премьер-лига в скором времени будет расширена с 16 до 18 команд.

– Конечно, некоторые вопросы в российском футболе нуждаются в реформировании. Но что касается идеи сократить лигу до 14 команд - это довольно спорно, потому что опять ослабнет конкуренция. Говорить, что так будет больше интересных матчей? Ну не знаю. Вообще, тот, кто выигрывает у команд из нижней части турнирной таблицы, выигрывает и чемпионат. В этих играх чаще всего происходят потери. Мы уже говорили об этом с Виталием Леонтьевичем (Мутко). Еще чуть-чуть подтянется инфраструктура, и мы сделаем чемпионат из 18 команд, - сказал Гинер.

Ранее президент "Спартака" Леонид Федун в интервью "СЭ" предложил сократить РФПЛ до 14 команд.

- На мой взгляд, настала пора развернуть дискуссию с тем, чтобы начиная с чемпионата-2019/20 сократить число команд РФПЛ до 14 и проводить соревнования по следующей формуле: до зимнего перерыва проходит 26 туров, часть из которых, пять-шесть, предстоит сыграть, как в Европе, по средам. После этого команды делятся на две семерки: первая разыграет чемпионский титул, места в еврокубках, вторая борется за выживание, - высказался Федун.

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Гинер vs Федун: расширить или сократить РФПЛ. А вы за кого?
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КОММЕНТАРИИ (18)
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Снежик

реформировать реформаторов, а формат чемпионата оставить прежним

12:08

Митяй Антибомж

За Арнольдыча! Оставить всё как есть ))

12:05

serzheo

УглУбить.

12:01

AK-09

Конечно,надо сокращать.До одной команды.И пусть они сами с собой играют.

11:55

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Чалбуга /////Похоже тебя давно от мозгов освободили, еще в раннем детстве.

11:54

CHALBUGA

Вот кто бы молчал про бюджеты,корова ты питерская (которая мычала) и почему с бодуна?

11:49

Урал Батыр

Оставить как есть)

11:46

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Давай! Ты разгонять будешь с бодуна? А может тогда проще сразу открыть бюджеты клубов, как относительно недавно вопил популист харьковский, только ничего не открыл. Вот тогда и станет понятно, кто и сколько тратит и сколько зарабатывает.

11:42

CHALBUGA

Гаттузо Крут Давай Газпрем от синита разгоним,вот красота то будет!)))))

11:38

Очень плохой мальчик

Оставить всё как есть.

11:36

Гаттузо Крут!!!!!!#!

В предложениях Федуняна есть пару разумных, но все это старо. А самых главных предложений нет, без которых ничего работать не будет- надо разогнать большую часть жучков бездельников засевших в РФС и РФПЛ вслед за временно сбежавшим в кусты мутиным, без этого все эти предложение просто пиар и драпировка печального состояния рос. футбика. Тоже ,что ковыряние бесконечные в цифрах лимита. Дал ли что-то этот тупой лимит??? Нет. Дал ли что-то идиотский переход на осень-весна??! Нет! Только хуже стало.

11:28

Slim Taller

А какая разница,за кого мы?!

11:24

kuznja

собрать стадион на спартак-цска даже такое чмо как федун сможет. пусть учится с Томью или с Тюменью народ собирать ведь деньги он там сосёт.

11:22

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Предложение Гинерка и ежу понятны. Раздуть лигу, чтобы было больше мордовий с которыми проще и дешевле договориться. Ведь всем известно ,что конявые набирают с аутсайдерами основную массу очков, а с лидерами играют посредственно. И да, а какая инфраструктура будет у Енисей или Хабаровска с Оренбургом???! Одним словом его предложения полная чепуха. Никто на такую кучу проходных ненужных матчей низкого уровня просто ходить не будет. На толчок арену и так не особо ходят, а будет еще меньше.

11:21

Felix BARSA

Чемпионат Москвы и Питера нам не нужен, пусть будет 18 команд, интересней будет чемпионат!

11:10

Тётка

Гаттуза, твой жулик питерский похлеще будет.газпромовский с сальной рожей это нечто.

11:01

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Какой бред. Два жулика бандюгана возомнили себя реформаторами. Вся их сущность- это отжать бесчестным образом чужое имущество.

10:55

Zico-wc

Хотелось бы дальше без Гинера

10:55