Евгений Гинер: "Мы сделаем чемпионат из 18 команд"

Президент ЦСКА Евгений Гинер выразил мнение, что премьер-лига в скором времени будет расширен с 16 до 18 команд. Ранее президент "Спартака" Леонид Федун предложил сократить РФПЛ до 14 команд.
– Конечно, некоторые вопросы в российском футболе нуждаются в реформировании, – цитирует Гинера ТАСС. – Но что касается первой идеи (сокращение лиги до 14 команд) это довольно спорно, потому что опять ослабнет конкуренция.
Говорить, что так будет больше интересных матчей? Ну не знаю. Например, "Бернли" играл с "Манчестер Юнайтед" (2:2), на последней минуте "Манчестер" "отскочил". Не было бы "Бернли", что, играли бы одни "Манчестеры" или "Барселона" с "Реалом"?
Вообще, тот, кто выигрывает у команд из нижней части турнирной таблицы, выигрывает и чемпионат. В этих играх чаще всего происходят потери. Мы уже говорили об этом с Виталием Леонтьевичем (Мутко). Еще чуть-чуть подтянется инфраструктура, и мы сделаем чемпионат из 18 команд.
Flamenco
Главное деньга, а качество футбола вторичное! Так думает культявый
11:58
Русский
18 - мало. Надо 20. Минимум. Ну а чё? )))))
11:23
ЗЮК~
Больше амкаров и прочих балтик.больше просираний городских бюджетов на содержание команд,на которые ходит по 200 человек.Нам нужно количество,а не конкурентоспособность.Нужно 50 команд(можно взять заводские и дворовые,ибо качество роли не играет)+полный запрет на иностранцев,ведь не в конкурентной же борьбе рождаются сильные игроки.Смешное сравнение РФПЛ и АПЛ,ведь у нас с ними общие только две последние буквы в названии.
11:08
Roma_Totti
"Бернли" играл с "Манчестер Юнайтед" (2:2), на последней минуте "Манчестер" "отскочил".--- В АПЛ любая команда может дать бой грандам, вон МС Гвардиолы вообще могла проиграть Крисстал Пэлас, еслиб не Эдерсон не отразил пендель на последней минуте, сравнивать АПЛ и РФПЛ вообще не разумно, там команды сами зарабатывают.
11:06
yadkar
Ежегодно коням сливают игры 4 команды. Теперь гинер хочет еще пару команд добавить.
11:05
Бней Иегуда
Естественно, если будут предпосылки, можно число команд снова увеличить, но пока их нет, интерес к большей части матчей РФПЛ нулевой.)
10:39
Бней Иегуда
В Англии на Бернли всегда полный стадион, там Лига совсем другого уровня, любой матч как праздник, а в России включи какой-нить Амкар-Уфа - пустые трибуны и жалкое зрелище, 2 удара по воротам за игру.)) Вот и пусть в отдельной низшей Лиге мусолят.) А в вышке сделать 8-9 клубов, и в 4 круга, никто не вылетает, худшая команда играет стыки с лучшей из пердива.) Что-то в этом роде.)
10:37
Тётка
Ну когда уже этот гнид*ер уйдёт, сколько можно наш футбол разваливать.продажный торгаш.ему очень хочется иметь больше шлака, типа мордовии, купил результат и чямпион.а вот как федун предложил, больше игр с сильными командами, не подходит.в честной борьбе не привык гинер побеждать.
10:23
Бней Иегуда
Любому вменяемому человеку понятно, что число команд надо сократить, чтобы было больше топовых матчей, но мотивация Гинера тоже всем понятна...)) С условными Хабаровсками гораздо проще договориться, а попросту купить игры, и чем больше шлака будет в Лиге, тем больше гарантированных очков будет у коней.)) Играть по 4 матча за сезон со Спартаком, Локо, тем же Зенитом, Краснодаром Гинер не хочет.) Вот с Мордовиями и Хабаровсками самое то!))
10:21
Haiaxi
Молодец Гинер! Не то, что Федун. Надо равняться на первую 5-ку чемпионатов, а не на Кипр, Швейцарию и т.д.
10:17
Drek
Антиматерия Так Бернли и получает 200 лямов только за участие в премьер лиге), а что получает и на что живет, условный Ска Хабаровск?)), ----------------------------------------------------------------------------------- А вот клубам без инфраструктуры и финансовых возможностей, точно нечего делать в футболе..это просто издевательство.
10:15
Петрович50
Не надо ничего изобретать. Газзаев скоро объединит наш чемпионат с украинским и в высшей лиге будут 30 команд. весь мир вздрогнет...
10:14
Drek
В принципе проще оставить только Москву, Питер и кто-то на подхвате,Краснодар,Казань или Грозный..и играть в восемь кругов. Но страна то у нас огромная и футбол надо развивать, а не скукоживать. Будет инфраструктура соответствующая и можно 20 команд сделать в РФПЛ.
10:13
Антиматерия
Так Бернли и получает 200 лямов только за участие в премьер лиге), а что получает и на что живет, условный Ска Хабаровск?)),
10:11
марк де фоссен
Надо больше,где то 40 команд в РФПЛ,правильно Леннорыч? А че ,больше взносов опять же.А то что ,начиная так с 13 места сейчас ,команды не тянут по уровню для премьер лиги,это ерунда.Главное,чтобы не так как у Федуна.
10:06