ЦСКА - "Зенит": рефери в ринге - Михаил Вилков

11-я МИНУТА. ПЕРЕПАЛКА ФЕРНАНДЕСА И МАНЧИНИ

Сегодня. Москва. ЦСКА - "Зенит" - 0:0. Стычка Мариу ФЕРНАНДЕСА (справа) и Роберто МАНЧИНИ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

На 11-й минуте у боковой линии рядом с зенитовской скамейкой запасных разгорелся конфликт с участием футболистов и тренеров. В игровом моменте Мариу Фернандес дважды прямой ногой угодил в ногу Доменико Кришито. Первый ассистент Дмитрий Березнев зафиксировал фол и дал сигнал флажком арбитру Михаилу Вилкову.

Игроки красно-синих бросились спорить с судьей-помощником, за которого заступился главный тренер "Зенита" Роберто Манчини. С ним начал перепалку Мариу Фернандес, которого от тренера попытался оттащить резервный судья Игорь Федотов. Через несколько секунд Вилков наказал желтой карточкой вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, прибежавшего к месту конфликта, вторым наказанным футболистом стал Мариу Фернандес.

Подробнее - здесь

51-я МИНУТА. ВИЛКОВ НЕ НАЗНАЧИЛ ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА ЦСКА

Главный арбитр матча Михаил ВИЛКОВ и вратарь и капитан ЦСКА Игорь АКИНФЕЕВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

На 51-й минуте Михаил Вилков ошибся, не назначив пенальти в ворота хозяев поля. В том эпизоде после розыгрыша зенитовцами углового Мариу Фернандес сыграл левой рукой в своей штрафной площади. Рука находилась в неестественном положении, защитник сделал движение в направлении мяча и сыграл в него.

Подробнее - здесь

65-я МИНУТА. ЦСКА - "ЗЕНИТ": МАССОВАЯ ПОТАСОВКА

Очередной эмоциональный эпизод в игре. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

На 65-й минуте матча футболисты начали выяснять отношения после жесткого фола защитника красно-синих Виктора Васина на форварде гостей Александре Кокорине. В одном из моментов нападающий питерского клуба Артем Дзюба плечом ударил хавбека хозяев Понтуса Вернблума.

По итогам этой стычки желтые карточки от главного арбитра Михаила Вилкова получили Дзюба и Леандро Паредес у "Зенита", Бибрас Натхо и Вернблум​ – у ЦСКА.

Подробнее - здесь