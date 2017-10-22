ЦСКА - "Зенит": рефери в ринге - Михаил Вилков

11-я МИНУТА. ПЕРЕПАЛКА ФЕРНАНДЕСА И МАНЧИНИ
На 11-й минуте у боковой линии рядом с зенитовской скамейкой запасных разгорелся конфликт с участием футболистов и тренеров. В игровом моменте Мариу Фернандес дважды прямой ногой угодил в ногу Доменико Кришито. Первый ассистент Дмитрий Березнев зафиксировал фол и дал сигнал флажком арбитру Михаилу Вилкову.
Игроки красно-синих бросились спорить с судьей-помощником, за которого заступился главный тренер "Зенита" Роберто Манчини. С ним начал перепалку Мариу Фернандес, которого от тренера попытался оттащить резервный судья Игорь Федотов. Через несколько секунд Вилков наказал желтой карточкой вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, прибежавшего к месту конфликта, вторым наказанным футболистом стал Мариу Фернандес.
51-я МИНУТА. ВИЛКОВ НЕ НАЗНАЧИЛ ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА ЦСКА
На 51-й минуте Михаил Вилков ошибся, не назначив пенальти в ворота хозяев поля. В том эпизоде после розыгрыша зенитовцами углового Мариу Фернандес сыграл левой рукой в своей штрафной площади. Рука находилась в неестественном положении, защитник сделал движение в направлении мяча и сыграл в него.
65-я МИНУТА. ЦСКА - "ЗЕНИТ": МАССОВАЯ ПОТАСОВКА
На 65-й минуте матча футболисты начали выяснять отношения после жесткого фола защитника красно-синих Виктора Васина на форварде гостей Александре Кокорине. В одном из моментов нападающий питерского клуба Артем Дзюба плечом ударил хавбека хозяев Понтуса Вернблума.
По итогам этой стычки желтые карточки от главного арбитра Михаила Вилкова получили Дзюба и Леандро Паредес у "Зенита", Бибрас Натхо и Вернблум – у ЦСКА.
- Александр Кокорин
- Артем Дзюба
- Виктор Васин
- Бибрас Натхо
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Михаил Вилков
- Понтус Вернблум
- Мариу Фернандес
- Леандро Паредес
либеральный буддист
Как и ожидалось, этот матч липочемпионов стал очередным цирковым представлением, в котором, как обычно, одни хотят, но не могут, потому что надо пиарить тех, кто тоже хочет, но не может, потому что не умеет. Результат два ноля. Данная игра была интересна исключительно с точки зрения сравнения ее с играми в евокубках, где профессиональные команды и серьезные тренеры показывали местным шоу-группам, как нужно играть при условии отсутствия высокой квалификации большинства игроков. И что показали местные тренеки? Постановочные элементы искусственной статистики, слегка разбавленные такими же постановочными эмоциями в сигаловском стиле. Насмешил Фернандес что-то кричавший Манчини, который пиарил Кокорина, отдав ему мяч, чтобы тот сыграл «защитника», не менее смешно выглядел Березуцкий в своих «претензиях» к судье , который в начале матча в момент подачи с углового Витинью сыграл роль защитника Зенита демонстративно отправив мяч в сторону от ворот, а в другом моменте пихнул мяч в Лунева, вместо того чтобы забросить его в пустые ворота. Повеселили Головин и Кокорин, которые, не умея обработать мяч, цеплялись за ноги соперника и валились на газон, и что характерно, карточки получали не они за симуляцию, а соперники, создававшие им искусственную статистику. Этими трюками отметились все клоуны от Кузяева до Щеникова и от Кришито до Натхо. Насмешили голеодоры, которые как Витинью не способны элементарно мяч принять. Особенно повеселил Кучаев, ради «гола» которого, видимо, Ладыгин и вышел чтобы элегантно отправить мяч в сетку, и Верблум не замкнул этот мяч, хотя вполне мог, а парень так всех подвел, не сумев, стоя в воротах скинутый ему мяч элементарно даже, похоже, увидеть, а отметился только тем, что наступил на руки Лодыгина как всегда безнаказанно. А ранее постановочный «фол» на нем Паредеса еще одна иллюстрация как один дурачок другого дурачка пиарит. И это уже не говоря о штрафных,которые придумывались в дворовом стиле: подошел, тупо толкнул и ушел. Смех, да и только. Что касается вратарей, то они снова продемонстрировали весь набор песочницы. Лунев почему-то завалился в воротах и Мевля вынужден был выбивать мяч на угловой, а Акинфеев выбивает мяч прямо на ноги соперника и будь там не туповатый Кокорин, а толковый парень, и был бы гол причем чисто «вратарский». В общем эта игра еще раз доказала, что в российском ногомяче игроки откровенно пренебрегают своими профессиональными обязанностями, поскольку справедливо считают, что от уровня их мастерства и качества их действий ничего не зависит. Звездуны пиарят друг друга постановочными «фолами» и «пасами» и думают, что выглядят менее жалко, а смотрятся еще более смешно. Ну а тренеки, просто отбивают бабки за то, что делают вид, будто на поле бегают футболисты, а не клоуны в клубных футболках, непонятно откуда появившиеся и непонятно зачем этим занимающиеся. И самое важное: никто в этом матче не вел себя достойно, все кривлялись , просто одни старались кривляньями скрыть отсутствие квалификации, а другие кривлялись от того, что больше нечего было делать на поле. И это уже не смешно. И главный вопрос: кто всю эту аферу прикрывает?
19:14
RedArmy Forever
удалось посмотреть весь матч - в последнее время редко получается. Судя по тому, что пишут корреспонденты - у них тоже редко получается посмотреть. Но молодцы, им это не мешает
19:13
Millwall82
Непонятно кто этих судей до судейства допускает. Ну посмотрите на Вилкова, там же кг 100-120. Он же в принципе бежать быстро не может, потому и не успевает за моментами в игре.
19:08