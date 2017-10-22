18:00 | Футбол — РФПЛ

ЦСКА - "Зенит": массовая потасовка

Массовая потасовка во втором тайме матча ЦСКА - "Зенит". Массовая потасовка во втором тайме матча ЦСКА - "Зенит". Массовая потасовка во втором тайме матча ЦСКА - "Зенит". Массовая потасовка во втором тайме матча ЦСКА - "Зенит". Массовая потасовка во втором тайме матча ЦСКА - "Зенит". Массовая потасовка во втором тайме матча ЦСКА - "Зенит". Массовая потасовка во втором тайме матча ЦСКА - "Зенит".
Массовая потасовка во втором тайме матча ЦСКА - "Зенит".
4

Во втором тайме матча 14-го тура чемпионата России ЦСКА"Зенит" произошла потасовка.

Массовая потасовка во втором тайме матча ЦСКА - "Зенит".
Массовая потасовка во втором тайме матча ЦСКА - "Зенит".

Футболисты начали выяснять отношения после жесткого фола защитника красно-синих Виктора Васина на форварде гостей Александре Кокорине. В одном из моментов нападающий питерского клуба Артем Дзюба плечом ударил хавбека хозяев Понтуса Вернблума.

Массовая потасовка во втором тайме матча ЦСКА - "Зенит".
Массовая потасовка во втором тайме матча ЦСКА - "Зенит".

По итогам этой стычки желтые карточки от главного арбитра Михаила Вилкова получили Дзюба и Леандро Паредес у "Зенита", Бибрас Натхо и Вернблум​ – у ЦСКА.

Массовая потасовка во втором тайме матча ЦСКА - "Зенит".
Массовая потасовка во втором тайме матча ЦСКА - "Зенит".

Отметим, что Паредес и Вернблум, получившие четвертые предупреждения, пропустят матчи 15-го тура с "Локомотивом" и "Арсеналом" соответственно.

Трансляция матча ЦСКА – "Зенит"

ЦСКА – Зенит

 

4
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 14-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

не фанатик

И кто придумал этот сброд костоломов и хамов назвать "конями"? Типичные бешенные бараны/козлы у которых весь запал заканчивается в ЛЧ.

18:47

нет желтухе!

кони играли грязно и давили на арбитра.

18:28

Доктор Хряк

Там поцелуи одни)))

18:19

ЮКИ

подумаешь,кулаками помахались?!могли бы и бритовкой полоснуть!

18:07