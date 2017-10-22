ЦСКА - "Зенит": массовая потасовка

Во втором тайме матча 14-го тура чемпионата России ЦСКА – "Зенит" произошла потасовка.
Массовая потасовка во втором тайме матча ЦСКА - "Зенит".
Футболисты начали выяснять отношения после жесткого фола защитника красно-синих Виктора Васина на форварде гостей Александре Кокорине. В одном из моментов нападающий питерского клуба Артем Дзюба плечом ударил хавбека хозяев Понтуса Вернблума.
Массовая потасовка во втором тайме матча ЦСКА - "Зенит".
По итогам этой стычки желтые карточки от главного арбитра Михаила Вилкова получили Дзюба и Леандро Паредес у "Зенита", Бибрас Натхо и Вернблум – у ЦСКА.
Массовая потасовка во втором тайме матча ЦСКА - "Зенит".
Отметим, что Паредес и Вернблум, получившие четвертые предупреждения, пропустят матчи 15-го тура с "Локомотивом" и "Арсеналом" соответственно.
Трансляция матча ЦСКА – "Зенит"
- Александр Кокорин
- Артем Дзюба
- Виктор Васин
- Бибрас Натхо
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Михаил Вилков
- Понтус Вернблум
- Леандро Паредес
не фанатик
И кто придумал этот сброд костоломов и хамов назвать "конями"? Типичные бешенные бараны/козлы у которых весь запал заканчивается в ЛЧ.
18:47
нет желтухе!
кони играли грязно и давили на арбитра.
18:28
Доктор Хряк
Там поцелуи одни)))
18:19
ЮКИ
подумаешь,кулаками помахались?!могли бы и бритовкой полоснуть!
18:07