ЦСКА - "Зенит": массовая потасовка

Во втором тайме матча 14-го тура чемпионата России ЦСКА – "Зенит" произошла потасовка.

Массовая потасовка во втором тайме матча ЦСКА - "Зенит".

Футболисты начали выяснять отношения после жесткого фола защитника красно-синих Виктора Васина на форварде гостей Александре Кокорине. В одном из моментов нападающий питерского клуба Артем Дзюба плечом ударил хавбека хозяев Понтуса Вернблума.

Массовая потасовка во втором тайме матча ЦСКА - "Зенит".

По итогам этой стычки желтые карточки от главного арбитра Михаила Вилкова получили Дзюба и Леандро Паредес у "Зенита", Бибрас Натхо и Вернблум​ – у ЦСКА.

Массовая потасовка во втором тайме матча ЦСКА - "Зенит".

Отметим, что Паредес и Вернблум, получившие четвертые предупреждения, пропустят матчи 15-го тура с "Локомотивом" и "Арсеналом" соответственно.

Трансляция матча ЦСКА – "Зенит"