Мариу Фернандес атаковал Манчини. Что случилось

На 11-й минуте матча 14-го тура чемпионата России ЦСКА "Зенит" у боковой линии рядом с зенитовской скамейкой запасных разгорелся конфликт с участием футболистов и тренеров.

Началось все с грубого фола Мариу Фернандеса, который дважды прямой ногой угодил в ногу Доменико Кришито. Первый ассистент Дмитрий Березнев моментально зафиксировал фол и дал сигнал флажком арбитру Михаилу Вилкову.

Игроки красно-синих бросились спорить с судьей-помощником, за которого заступился главный тренер "Зенита" Роберто Манчини. С ним начал перепалку Мариу Фернандес, которого от тренера попытался оттащить резервный судья Игорь Федотов.

Через несколько секунд Вилков наказал желтой карточкой вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, прибежавшего к месту конфликта. Все в полном соответствии с правилами – в этих случаях арбитрам следует выносить голкиперам предупреждение.

Вторым наказанным футболистом стал Мариу Фернандес. Заслуживал желтой и Василий Березуцкий, постучавший пальцами по виску и адресовавший этот жест Вилкову. (Александр БОБРОВ)