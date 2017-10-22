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Мариу Фернандес атаковал Манчини. Что случилось

Стычка Мариу Фернандеса и Роберто Манчини. Момент с фолом Мариу Фернандеса на Доменико Кришито. Фото photo.khl.ru Момент с фолом Мариу Фернандеса на Доменико Кришито. Момент с фолом Мариу Фернандеса на Доменико Кришито. Стычка Мариу Фернандеса и Роберто Манчини. Желтая карточка Игорю Акинфееву. Желтая карточка Мариу Фернандесу. Желтая карточка Игорю Акинфееву.
Стычка Мариу Фернандеса и Роберто Манчини.
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На 11-й минуте матча 14-го тура чемпионата России ЦСКА"Зенит" у боковой линии рядом с зенитовской скамейкой запасных разгорелся конфликт с участием футболистов и тренеров.

Началось все с грубого фола Мариу Фернандеса, который дважды прямой ногой угодил в ногу Доменико Кришито. Первый ассистент Дмитрий Березнев моментально зафиксировал фол и дал сигнал флажком арбитру Михаилу Вилкову.

Игроки красно-синих бросились спорить с судьей-помощником, за которого заступился главный тренер "Зенита" Роберто Манчини. С ним начал перепалку Мариу Фернандес, которого от тренера попытался оттащить резервный судья Игорь Федотов.

Через несколько секунд Вилков наказал желтой карточкой вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, прибежавшего к месту конфликта. Все в полном соответствии с правилами – в этих случаях арбитрам следует выносить голкиперам предупреждение.

Вторым наказанным футболистом стал Мариу Фернандес. Заслуживал желтой и Василий Березуцкий, постучавший пальцами по виску и адресовавший этот жест Вилкову. (Александр БОБРОВ)

ЦСКА - Зенит

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 14-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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gayduk

Все началось с того, что Вилков - тварь продажная!

17:14