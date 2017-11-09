ЦСКА во время паузы на матчи сборных не будет проводить товарищеских матчей

ЦСКА возобновил тренировки после матча 16-го тура чемпионата России против "Локомотива" (2:2), сообщает официальный сайт армейцев. В занятии, которое состоялось сегодня, 9 ноября, приняли участие все игроки, кроме вызванных в расположение сборных.

В сборную России на были вызваны Игорь Акинфеев, Виктор Васин, Мариу Фернандес и Алан Дзагоев. В российскую молодежку - Константин Кучаев, Тимур Жамалетдинов и Федор Чалов, а в юношескую команду - Наяир Тикнизян. Приглашение в сборную Болгарии получил Георгий Миланов. В юношескую сборную Латвии был вызван Оскар Рубенис.

Отмечается, что в ближайшую неделю команда будет тренироваться на базе в ежедневном режиме. В это время ЦСКА не будет проводить товарищеских матчей. 17 ноября подопечные Виктора Гончаренко вылетят в Хабаровск на матч 17-го тура премьер-лиги со "СКА-Хабаровск".

Напомним, после 16 туров армейцы занимают 4-е место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 26 очков. Отставание от идущего первым "Локомотива" составляет 7 баллов.