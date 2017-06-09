Жуан Жезус: "Тотти сказал, что в последнем матче намеренно выбьет мяч на трибуны, если будет пенальти"

Защитник "Ромы" Жуан Жезус заявил, что капитан команды Франческо Тотти в своем последнем матче за клуб был готов специально пробить мимо ворот с одиннадцатиметровой отметки. Тем не менее, пенальти в матче римлян с "Дженоа" в 38-м туре в серии А (3:2) не было назначено.

"Перед своей последней игрой Тотти предупредил нас, что если будет пенальти, то он его намеренно не забьет, а отправит мяч на трибуны болельщикам "Ромы", - сказал Жезус в эфире бразильского радио.