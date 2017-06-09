07:59 | ФУТБОЛ — Италия

Жуан Жезус: "Тотти сказал, что в последнем матче намеренно выбьет мяч на трибуны, если будет пенальти"

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Защитник "Ромы" Жуан Жезус заявил, что капитан команды Франческо Тотти в своем последнем матче за клуб был готов специально пробить мимо ворот с одиннадцатиметровой отметки. Тем не менее, пенальти в матче римлян с "Дженоа" в 38-м туре в серии А (3:2) не было назначено.

"Перед своей последней игрой Тотти предупредил нас, что если будет пенальти, то он его намеренно не забьет, а отправит мяч на трибуны болельщикам "Ромы", - сказал Жезус в эфире бразильского радио.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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knyaz boltconskiy

Прикольно.Там лига чемпионов на кону была напрямую.Минимум так 15 миллионов евро пульнуть на трибуну...Это был бы ход)))

08:43