Жуан Жезус: "Тотти сказал, что в последнем матче намеренно выбьет мяч на трибуны, если будет пенальти"

Защитник "Ромы" Жуан Жезус заявил, что капитан команды Франческо Тотти в своем последнем матче за клуб был готов специально пробить мимо ворот с одиннадцатиметровой отметки. Тем не менее, пенальти в матче римлян с "Дженоа" в 38-м туре в серии А (3:2) не было назначено.
"Перед своей последней игрой Тотти предупредил нас, что если будет пенальти, то он его намеренно не забьет, а отправит мяч на трибуны болельщикам "Ромы", - сказал Жезус в эфире бразильского радио.
knyaz boltconskiy
Прикольно.Там лига чемпионов на кону была напрямую.Минимум так 15 миллионов евро пульнуть на трибуну...Это был бы ход)))
08:43