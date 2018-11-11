СМИ: Каррера может возглавить "Удинезе"

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера может возглавить "Удинезе", сообщает Sky Sport Italia. Нынешний рулевой команды Хулио Веласкес в ближайшее время может быть уволен из-за неудовлетворительных результатов: клуб из Удине занимает 18-е место в чемпионате Италии, имея в активе 9 очков.

Еще одним претендентом на пост главного тренера "Удинезе" является испанский специалист Кике Санчес Флорес, ранее работавший в "Уотфорде" и "Эспаньоле".

Напомним, Каррера был уволен с поста главного тренера "Спартака" 22 октября после поражения от тульского "Арсенала" в матче 11-го тура премьер-лиги (2:3).

Под руководством 54-летнего итальянца красно-белые становились чемпионами России в сезоне-2016/17, а также выигрывали Суперкубок-2017.

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