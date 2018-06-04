18:00 | Футбол — Италия

Роберто Манчини: "У сборной Италии есть качество"

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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини считает, что его команда состоит из качественных футболистов. 53-летний специалист также подчеркнул, что остался доволен товарищескими матчами итальянской сборной против Саудовской Аравии (2:1) и Франции (1:3).

– Я доволен первыми двумя играми сборной, – сказал Манчини в интервью Rai Sport. – У нашей команды есть качество, она состоит из отличных футболистов. Возможно, команда еще не полностью интегрирована, но мы будем расти. В будущем я собираюсь привлекать и других игроков к выступлению за сборную.

Сегодня состоится товарищеский матч ИталияГолландия. "СЭ" проведет текстовую трансляцию в 21:45.

Италия - Голландия

 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Ivarr

Смотри как бы не влететь сегодня оранжевым с "качеством" :)

18:30

баламошка

Баклан)

18:20

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