Роберто Манчини: "У сборной Италии есть качество"

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини считает, что его команда состоит из качественных футболистов. 53-летний специалист также подчеркнул, что остался доволен товарищескими матчами итальянской сборной против Саудовской Аравии (2:1) и Франции (1:3).

– Я доволен первыми двумя играми сборной, – сказал Манчини в интервью Rai Sport. – У нашей команды есть качество, она состоит из отличных футболистов. Возможно, команда еще не полностью интегрирована, но мы будем расти. В будущем я собираюсь привлекать и других игроков к выступлению за сборную.

Сегодня состоится товарищеский матч Италия – Голландия. "СЭ" проведет текстовую трансляцию в 21:45.