Полузащитник "Лацио" Лулич завершил карьеру в сборной

Полузащитник "Лацио" и сборной Боснии и Герцеговины Сенад Лулич объявил о завершении международной карьеры. По словам хавбека, национальной команде нужна свежая кровь.

– Сложно решить попрощаться с тем, что любишь. Я люблю свою страну, сборную, которой отдал много лет, но настало время прощаться, – приводит Football Italia слова Лулича. – Это решение не спонтанно. Я много думал, советовался с семьей и близкими. Я благодарен всем, с кем пережил взлеты и падения. Но сборной нужна свежая кровь.

В составе сборной Боснии и Герцеговины Лулич провел 57 матчей и забил четыре гола. Напомним, что команда не смогла выйти на чемпионат мира-2018, который пройдет в России.