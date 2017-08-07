17:35 7 августа | Футбол — Италия

Первый матч "Милана" в серии А перенесен из-за Лиги Европы

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Матч 1-го тура чемпионата Италии "Милан""Кротоне" перенесен с 21 на 20 августа, информирует Milannews. Соответствующее решение было принято руководством серии A в связи с участием "россонери" в Лиге Европы.

Напомним, что в 4-м отборочном раунде еврокубка "Милан" встретится со "Шкендией". Первый матч состоится 17 августа в Италии, а ответный запланирован на 24 августа в Македонии.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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crazysun78

Да как же так?.. а то они раньше о ле не знали?.. бестолковые чиновники!.. календарь составить не могут!.. да, некоторые ранее тут кричащие товарищи???.. ))))

17:43 7 августа