Первый матч "Милана" в серии А перенесен из-за Лиги Европы

Матч 1-го тура чемпионата Италии "Милан" – "Кротоне" перенесен с 21 на 20 августа, информирует Milannews. Соответствующее решение было принято руководством серии A в связи с участием "россонери" в Лиге Европы.

Напомним, что в 4-м отборочном раунде еврокубка "Милан" встретится со "Шкендией". Первый матч состоится 17 августа в Италии, а ответный запланирован на 24 августа в Македонии.