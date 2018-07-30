Перекупщики после перехода Роналду резко подняли цены на матч "Парма" – "Ювентус"

Перекупщики подняли цены на матч 3-го тура чемпионата Италии "Парма" – "Ювентус" после того, как стало известно о переходе в "старую синьору" нападающего "Реала" Криштиану Роналду, сообщает Tuttosport. По информации источника, болельщики, не успевшие купить билеты на старте продаж, будут вынуждены заплатить в несколько раз больше номинальной стоимости.

К примеру, обычная цена на Северную трибуну стадиона "Эннио Тардини" составляет 25 евро. На вторичном рынке она составляет в семь раз больше – 178 евро. Для сравнения, сезонный абонимент на эту трибуну стоит 190 евро.

Аналогичная ситуация наблюдается с билетами и на других трибунах домашней арены "Пармы" – вместо 60 евро придется заплатить 199, вместо 70 евро – 233, вместо 100 евро – 386, вместо 150 евро – 450.

Напомним, 33-летний португалец перешел в итальянский гранд из "Реала" 10 июля. По данным transfermarkt.de, "бьянконери" заплатили мадридцам за Роналду 112 миллионов евро (рекордная сумма для игрока старше 30 лет). Зарплата форварда в новом клубе составляет 30 миллионов евро в год.

Сегодня, 30 июля, Роналду проведет первую тренировку в составе туринцев на базе клуба. Первый матч в чемпионате Италии он проведет 19 августа, соперником "бьянконери" по выездной игре станет "Кьево".