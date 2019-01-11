Массимилиано Аллегри: "Роналду выглядит спокойным. Обвинение в изнасиловании - его личное дело"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что нападающий туринского клуба Криштиану Роналду выглядит спокойным, несмотря на обвинения в изнасиловании.

- Это его личное дело. Роналду выглядит спокойным, - приводит слова Аллегри Football Italia. - Он хорошо тренировался в отпуске и вернулся отдохнувшим. Меня не интересует личная жизнь футболистов. Сейчас я вижу, что Роналду выглядит безмятежным. Все остальное - не мое дело.

Напомним, Роналду обвиняется в изнасиловании американки Кэтрин Майорги, которое якобы случилось в 2009 году в Лас-Вегасе. Отмечается, что в 2010-м она получила от представителей футболиста 375 тысяч долларов за неразглашение данной информации, но в сентябре 2018 года выступила с обвинениями в адрес игрока.

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