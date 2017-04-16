Марек Хамшик: "Наполи" играет в самый красивый футбол в Европе"

Полузащитник "Наполи" Марек Хамшик выразил мнение, что его команда демонстрирует лучший футбол в Европе, а он сам проводит свой лучший сезон. В текущем чемпионате Италии он забил 11 голов и сделал 9 передач в 32 матчах чемпионата Италии.

- Я нахожусь на пике формы, - цитирует Corriere dello Sport Хамшика. - Мне нравится, как я играю, и я благодарен Сарри и Де Лаурентису, которые держат клуб в числе лучших. Кроме того, "Наполи" играет в самый красивый футбол в Европе. Так думают эксперты, игроки и тренеры других команд.