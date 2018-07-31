Кьеллини считал невозможным переход Роналду в "Ювентус"

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини считает, что его команде пригодится игрок уровня Криштиану Роналду. 33-летний португалец этим летом перешил из "Реала" в "старую синьору".

– Когда в первый услышал слухи о переходе Роналду, сказал своим друзьям: "Не, это нереально", – цитирует ESPN Кьеллини. – Через день подумал, что все возможно. С нашим тренером, с нашим руководством это стало реальностью. "Ювентус" развивается год за годом, нам нужен такой чемпион, как Роналду.

Мы взбудоражены. Мы готовы работать с ним. Все составляющие клуба готовы стать лучше вместе с Криштиану. Надеемся, он поможет достичь нам наших целей.

По данным transfermarkt.de, "Ювентус" заплатил "Реалу" за 33-летнего португальца 112 миллионов евро (рекордная сумма для игрока старше 30 лет). Зарплата Роналду в новом клубе составляет 30 миллионов евро в год.

Первый матч в чемпионате Италии новичок "старой синьоры" проведет 19 августа, соперником туринцев по выездной игре станет "Кьево".