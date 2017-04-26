09:37 | ФУТБОЛ — Италия

"Интер" летом намерен обновить оборону

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Руководство "Интера" планирует серьезно обновить оборону в летнее трансферное окно. Как сообщает Gazzetta Dello Sport, в миланском клубе недовольны тем, как команда играет в защите. В 33-х турах "Интер" пропустил 42 мяча. По данным источника, неприкосновенными останутся лишь позиции Д’Амброзио и Медель.

При этом "Интер" готов рассмотреть предложения по Миранде, Мурильо, Андреолли, Нагатомо и Сантону. На замену им рассматриваются варианты с покупкой Маноласа, Рюдигера, Дармиана, Врсалько и Рикардо Родригеса.

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