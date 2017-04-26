"Интер" летом намерен обновить оборону

Руководство "Интера" планирует серьезно обновить оборону в летнее трансферное окно. Как сообщает Gazzetta Dello Sport, в миланском клубе недовольны тем, как команда играет в защите. В 33-х турах "Интер" пропустил 42 мяча. По данным источника, неприкосновенными останутся лишь позиции Д’Амброзио и Медель.

При этом "Интер" готов рассмотреть предложения по Миранде, Мурильо, Андреолли, Нагатомо и Сантону. На замену им рассматриваются варианты с покупкой Маноласа, Рюдигера, Дармиана, Врсалько и Рикардо Родригеса.