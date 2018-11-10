Златан Ибрагимвоич: "Перед подписанием контракта с "ПСЖ" надеялся, что клуб откажется"

Бывший нападающий "ПСЖ" Златан Ибрагимович признался, что не планировал переходить во французский клуб, поэтому выдвинул много условий по контракту. Швед с 2012 по 2016 год выступал за парижан.

- Перед подписанием контракта я надеялся, что "ПСЖ" откадется от моих условий, - цитирует L'Equipe Ибрагимовича. - У меня были особые условия, несложные, но список был длинный. Проблема в том, что через 20 минут "ПСЖ" сказал "Да" на все! И поскольку я являюсь человеком моего слова, я подписал контракт.